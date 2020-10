El PP insta al Gobierno a mejorar los enlaces de Pinos Puente con la GR-43

El presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, y el diputado nacional del PP por la provincia, Carlos Rojas han anunciado que, mediante una iniciativa en el Congreso de los Diputados, reclamarán al Gobierno de España “conectar Pinos Puente con la GR-43 y por tanto con la Segunda Circunvalación”, mejorando la conexión del núcleo urbano y de su zona industrial. Una petición que la portavoz local, Cristina Guzmán, ha formulado también mediante una moción en el pleno del ayuntamiento del municipio.

Rodríguez ha lamentado que “en los últimos años, Pinos Puente es uno de los pocos pueblos del área metropolitana que pierden población”, a causa, entre otros motivos, de la mala gestión que los gobiernos socialistas han llevado a cabo tanto en el ayuntamiento de la localidad como actualmente desde el Gobierno de España. “No se entiende que tengamos una vía de comunicación estratégica y que no tenga acceso a las zonas más importantes del pueblo”. Por ello ha respaldado el trabajo de Guzmán en este sentido, defendiendo también esta petición en el pleno del ayuntamiento del municipio, y ha instado a Pedro Sánchez a que “se digne a hacer caso a los granadinos”.

Rojas ha avanzado que mediante su iniciativa parlamentaria el PP reclamará al Gobierno de Sánchez la citada conexión, puesto que no es de recibo que “una zona con un gran futuro esté lastrada por lascomunicaciones”, fundamentales para el desarrollo y futuro del municipio, así como para la generación de empleo. Además, ha reprochado al Gobierno de Sánchez sus dos años de dejación respecto a la provinciade Granada, aportando únicamente “confrontación” y “rescatando los enfrentamientos”. Asimismo, le ha recriminado el retraso en la culminación de la Segunda Circunvalación, que “debería estar ya finalizada” y que “es de vital importancia para la provincia de Granada, para las comunicaciones y para las zonas industriales en crecimiento, que deben estar debidamente conectadas”. El diputado granadino tambiénha reprochado al gobierno de Sánchez sus dos años de dejación y demoras respecto a una infraestructura fundamental como es la Segunda Circunvalación, “que debería estar ya culminada”.Por su parte Guzmán, ha demandado “que se nos escuche, que esta salida sea una realidad” y ha insistido en que no cejará en su defensa de los intereses de los vecinos de Pinos Puente. La portavoz local ha remarcado que, desde hace tiempo, viene reclamando mejoras en cuanto a “acequias, caminos, accesos” y ha solicitado dicho enlace, insistiendo en que “las obras que hoy se realizan son para toda la vida” y su función es la de conectar debidamente territorios. De ahí su reivindicación, para lograr que Pinos Puente cuente con las conexiones necesarias para favorecer su desarrollo y no lastrar el futuro de los vecinos de la localidad. Asimismo, Guzmán ha reclamado conocer “el proyecto de pluviales”, puesto que “se han ejecutado las infraestructuras y no conocemos dicho proyecto”.