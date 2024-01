El PSOE recrimina la falta de diálogo de la Diputación de Granada para elaborar los presupuestos

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha lamentado la "falta de diálogo y consenso" del equipo de gobierno del PP para aprobar los presupuestos provinciales de 2024, lo cual ha tenido lugar en la mañana de este viernes en un Pleno Extraordinario en Alhendín, y además ha denunciado que "no contemplen ninguna de sus propuestas ni las alegaciones formuladas por ayuntamientos de la provincia", según el diputado provincial José María Villegas.

En una nota de prensa, Villegas ha señalado que los presupuestos "son fruto de la decisión unilateral del PP que no ha tenido en cuenta en ningún momento de su elaboración la diversidad política de los municipios de la provincia". "No ha habido consulta alguna para articular estas cuentas. El equipo de gobierno no solo ha prescindido de las aportaciones del grupo socialista sino que ha obviado por completo en el pleno las alegaciones de ayuntamientos que no son de su color político", ha declarado.

Para Villegas esta actitud refleja "una falta de respeto absoluta a la diversidad de opiniones" y pone como ejemplo de lo que califica como "falta de diálogo", que "no se hayan incorporado a las cuentas las alegaciones formuladas por municipios como Armilla o, por otro lado los de La Malahá, El Padul y Vélez de Benaudalla que solicitaban un trato igualitario en el reparto de las ayudas que el presupuesto contempla para paliar el efecto negativo que la planta de reciclaje de Alhendín provoca en sus territorios".

"El presidente de la Diputación y a su vez alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, ha dado hoy la espalda en el pleno a los problemas de estos municipios", ha aseverado para criticar que el popular "en lugar de ser receptivo a estas peticiones para que las ayudas se concedan en una única convocatoria y todos los ayuntamientos puedan optar en igualdad de condiciones y criterios, las has rechazado con inquina". Eso sí, ha finalizado, "se ha autoasignado para su municipio una ayuda de 192.000 euros sin que existan argumentos técnicos que avalen esta cantidad".