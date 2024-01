Vuelven las nubes y bajan las máximas en el interior de la provincia de Granada

Tras un fin de semana con temperaturas más que agradables en el interior de la provincia de Granada mientras el sol estuvo presente, la nueva semana empieza con la vuelta a cielos nubosos, más evidente según avance este lunes, en toda la geografía granadina, salvo en el litoral. Es más, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Ello trae consigo que en la zona continental de la provincia las máximas bajen de los 20 grados que lucieron ayer y anteayer, aunque no demasiado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), además, no augura cambios en las mínimas.

Tanto en Granada ciudad como en el Altiplano las temperaturas se prevén semejantes. Tantos es así que tanto en la capital como en Baza los guarismos son idénticos, con una previsión que apunta a 3 grados de mínimas y 17 de máxima.

No difiere mucho el recorrido del mercurio en el Poniente granadino, aunque apuntando ligeramente más arriba. En Loja, la AEMET señala que el termómetro no bajará de los 6 grados y llegará hasta los 18.

Donde apenas habrá cambios respecto a los días pretéritos es en la Costa Tropical. En Motril, los 12 grados señalarán la mínima mientras que la máxima seguirá por encima de los veinte, concretamente 22.

Por último, la AMET prevé para este lunes vientos flojos a moderados de componente oeste, más intensos durante la tarde, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras.