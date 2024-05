Suben las temperaturas en toda la provincia de Granada

En el tramo final del mes de mayo parece que las temperaturas se animan. Al menos eso apunta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este viernes en toda la provincia de Granada. Además, los pronósticos contemplas cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, donde no se descartan chubascos aislados y tormentas ocasionales, así como la presencia de polvo en suspensión en el litoral.

Concretamente, la AEMET prevé para esta jornada un ascenso generalizado de temperaturas en toda la provincia de Granada, donde las mínimas apenas registrarán cambios reseñables.

En Granada capital, la previsión señala que se llegará a los 30 grados en las horas de más calor. El termómetro no bajará de los 14.

También se registrarán 30 grados de máxima en Baza, en el Altiplano granadino, si bien en la localidad bastetana la noche será más fresca, pues el mercurio bajará hasta los 10 grados.

El Loja, la capital de Poniente, el termómetro oscilará entre los 13 grados de mínima y los 29 de máxima. Como es habitual, en la Costa Tropical no habrá tanta diferencia. Así, en Motril la AEMET apunta que este viernes no se superarán los 24 grados y no se bajará de los 16.

Por último, la Agencia Estatal señala que predominarán los vientos flojos variables, girando a componente oeste por la tarde.