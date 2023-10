Vecinos de La Calahorra luchan para evitar la instalación de una explotación porcina en la zona

Los vecinos de la localidad de La Calahorra han comenzado un movimiento social contra la instalación de una granja porcina de grandes dimensiones que se quiere establecer en este municipio del Norte de la provincia de Granada. Una lucha similar a la que se vivió hace menos de un año en la localidad de Jérez del Marquesado y que acabó con la paralización de una macrogranja de cerdos.

Una iniciativa privada pretende instalar una explotación porcina de grandes dimensiones en este municipio de la comarca deel Marquesado, concretamente de 2.498 cerdos por camada de más de 20 kilos.

Según han destacado desde el Ayuntamiento a este periódico, esta no puede ser considerada como una macrogranja de cerdos al no alcanzar por dos cabezas de ganado el número de la definición de macrogranja, estimado según aseguran en 2.500. Sin embargo, los vecinos sí creen que es una gran explotación masiva porcina y piden su paralización.

Desde este lunes 25 de septiembre, con la salida a información pública de la aprobación de la calificación ambiental, han sido muchos los vecinos y asociaciones los que han pedido que se paralice este proyecto, alegando que la granja de cerdos contaminará el territorio y las aguas de la zona, de gran valor ambiental

El alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, ha asegurado a Granada Hoy que, al ser una explotación ganadera que no llega a la denominación de macrogranja, esta "debe ser autorizada por el Ayuntamiento" porque no hay impedimento legal para ello.

"Yo estoy con el sentir de mis vecinos, y si ellos no quieren la granja y encuentran el soporte legal para que esta no se implante, no la autorizaremos. Pero si la legalidad permite su instalación, yo como alcalde tengo que autorizarla porque si no estaría cometiendo un delito de prevaricación", ha comentado.

Así lo ha asegurado y así se lo trasladó al centenar de vecinos que participaron este jueves por la tarde en una reunión informal convocada en la nave del silo para explicar el expediente que se está tramitando en el Consistorio sobre la granja porcina. Esta reunión se convocó a través de las redes sociales y a ella acudieron centenares de vecinos del municipio y de otras zonas limítrofes, así como representantes de asociaciones por la conservación del medio ambiente de la zona.

La reunión transcurrió en "un clima de entendimiento" según el alcalde y fue muy productiva para explicar los pormenores de la instalación ganadera, así como de las formas existentes para tratar de frenarla.

El proyecto se encuentra en la actualidad en fase de aprobación de la calificación ambiental, abierta a información pública, para que tanto vecinos como asociaciones y los partidos de la oposición puedan presentar alegaciones a la misma.

Por su parte, la Plataforma por el compromiso del futuro de Jérez del Marquesado asegura que "el medio ambiente de la comarca y el agua está en peligro". "Instamos al Ayuntamiento de la Calahorra, a sus vecinos y a los ayuntamientos colindantes que hagan todo lo posible para parar esta ruina medioambiental, económica y social".

En la tarde de este jueves, un grupo de vecinos se concentraba a las puertas del edificio de la mancomunidad para mostrar su rechazo. Con pancartas y cánticos decían no a esta granja intensiva de cerdos.

"Habrá que esperar a las alegaciones, y si son contundentes y consistentes se puede frenar esta granja", ha puntualizado el alcalde. Según ha destacado, el proyecto se lleva planteando desde finales de 2020, y no ha sido hasta ahora cuando ha tomado el color reivindicativo.

"Es un tema muy sensible. La explotación porcina no es una macrogranja, está dos cabezas por debajo. Sin embargo, desde que se paró la explotación en Jérez del Marquesado a finales de año pasado hay una gran sensibilización con el tema. El sentir del pueblo es el que es, y yo estoy con el sentir. Pero legalmente, por ahora, la granja debe seguir", ha concluido.