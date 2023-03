Los alcaldes de Víznar y de Moraleda, ambos de IU, no se presentarán a la reelección

Los alcaldes de Víznar y de Moraleda de Zafayona, Joaquín Caballero y María del Carmen Cantero, ambos de IU, no se presentarán a la reelección en las municipales de mayo, tras dar un paso atrás y elegir las asambleas locales de la coalición a concejales de sus equipos de gobierno para darles el relevo al frente de sus candidaturas en estos municipios de la provincia de Granada.

Fuentes consultadas en IU han confirmado que en Víznar, en el área metropolitana, encabezará la lista de la coalición David Espigares, mientras que la candidata en Moraleda de Zafayona, en el Poniente de Granada, será María Carmen Sánchez.

El regidor de Víznar, Joaquín Caballero, ha indicado que, tras ocho años de alcalde más otros tantos como teniente de alcalde y concejal, es hora de dar paso a "gente nueva" y así lo decidió la asamblea local de IU en febrero para que el también edil David Espigares aspire a la Alcaldía del municipio en que cada agosto se recuerda a Federico García Lorca en el aniversario de su asesinato, y que es uno de los bastiones tradicionales de la coalición en Granada.

Por su lado, María del Carmen Cantero ha explicado a Europa Press que una asamblea abierta elegía a la actual edil de Cultura, María del Carmen Sánchez, el pasado febrero, mientras que ella, tras dos mandatos, volverá a la empresa privada en tanto entiende que "la política no es una profesión sino una vocación". Seguirá apoyando a sus compañeros pero no en la primera línea de la política municipal, ha detallado.

Son así más de una veintena de alcaldes los que no concurrirán a las próximas elecciones locales del 28 de mayo en la provincia de Granada y, por tanto, no optarán a su reelección. Entre los de IU también están, como ya se anunció con anterioridad, el alcalde de Pinos Puente, en el área metropolitana, Francisco José García, no se presentará el 28M, a quien sustituirá en el número uno de la lista Iván Fernández. Tampoco repetirá Alonso Segura, regidor de Cúllar, en la comarca de Baza, y se presentará en su lugar Juan Pedro Jiménez.