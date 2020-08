"Hoy toca botellón": El vídeo del Ayuntamiento de Motril para prevenir el coronavirus entre los jóvenes

El Ayuntamiento de Motril, localidad de la Costa de Granada que este verano está sufriendo decenas de contagios y varios brotes de coronavirus, trata de concienciar a su población más joven sobre los graves efectos de la epidemia mediante un vídeo, difundido por redes sociales, en el que una chica participa en un botellón y traslada en contagio a sus familiares.

Bajo el lema #notelleveselvirusacasa la campaña difundida por el Ayuntamiento de Motril trata de concienciar a los jóvenes con el ejemplo de una joven que es seducida para ir al botellón por uno de sus amigos, con frases de claro desprecio al peligro: "No me vuelvas a venir con la tontería del bicho ese, que hoy toca botellón". Y como resultado de esa actividad, sin distancia social y sin mascarillas, a los pocos días su familia registra varios positivos. Su padre no puede acceder al empleo esperado por estar infectado y su abuela tiene que ser hospitalizada en estado grave.

Motril, que también difunde otros vídeos de concienciación social elaborados por la Junta de Andalucía, se suma así a la estrategia de muchas administraciones españolas de hacer campañas destinadas a los más jóvenes, que son los que en esta nueva etapa de la pandemia están diseminando más el virus mediante su intensa vida social.