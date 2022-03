Más de un centenar de camiones y vehículos dificultan el tráfico en la Costa de Granada

Desconcierto. Incertidumbre. Desesperación. Son sólo algunos de los sentimientos que han vivido muchos conductores que veían como una gran caravana de camiones, utilitarios y furgonetas colapsaban durante varias horas una de las arterias principales de la Costa Tropical. Lo mismo que sienten los ocupantes del convoy con algo más de un centenar de vehículos que han mostrado su rabia a golpe de claxon por Motril, Salobreña, Torrenueva Costa, Carchuna o Castell de Ferro en protesta por la situación "insostenible" en la que se encuentran desde hace demasiado tiempo con precios por porte insostenibles, nula protección por parte de las grandes asociaciones, edades de jubilación que no se equiparan al trabajo que realizan, inseguridad en áreas de descanso o la gota que ha colmado el vaso: los altos precios de los combustibles. Los transportistas lo tienen claro, no piensan dar ni un paso atrás, no están dispuestos a seguir trabajando a pérdidas ni a permitir que los "ninguneen".

Motivo por el que, casi de forma improvisada, convocaban manifestaciones en distintos puntos de la provincia. En la costa estaba convocada a las 17 horas desde el Polígono Alborán de Motril, aunque finalmente salió casi una hora más tarde. "Nos han llamado varios transportistas de El Ejido para decirnos que vienen de camino", señalaba uno de los concentrados mientras el sonido de las bocinas se mezclaba con el de los motores de algunos autónomos que esperaban dentro de las cabinas.

Una vez iniciada la marcha el recorrido se ha cambiado casi de manera improvisada. No era extraño encontrarse con personas que, pese a la lluvia que ha acompañado toda la tarde de forma intermitente a la costa, salían a la calle al ruido de los camiones para aplaudir y mostrar su apoyo. Aunque no todo el mundo entiende sus reivindicaciones de la misma forma.

La marcha lenta colapsaba una de las entradas a Motril, la del Candelón, bajo la atenta mirada de los usuarios que no tenían más que resignarse y esperar el tiempo necesario para poder continuar su marcha. Después ha llegado la carretera de Salobreña, vuelta dirección Torrenueva Costa, Carchuna y Calahonda y la intención de concluir en Castell de Ferro.

"La llama que prende la mecha"

Muchos de los concentrados coinciden en lo mismo. "Es inaguantable que se nos relacione a los transportistas o al movimiento con la ultraderecha, nuestro movimiento no tiene color político, estamos cansados de que nos traten como a violentos, lo único que queremos es un trato justo y poder llevar el pan a nuestras casas", reivindicaba un transportista aludiendo a las últimas declaraciones realizadas tanto por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, como la de Hacienda, María Jesús Montero. "Que se enteren que no nos vamos a rendir, seguiremos luchando el tiempo que haga falta, esto no ha hecho más que empezar, ¿qué pretenden conseguir llamándonos radicales o violentos? Esto es ya la llama que prende la mecha. Qu quede claro que no somos violentos", señalaba otro.

Y avisan que en los próximos días realizaran más acciones para que se les oiga fuerte y claro que la administración no tiene más remedio que sentarse a negociar con ellos, ya que representan al 85% de los transportistas del país.

La de la Costa de Granada no ha sido la única, aunque si la más respaldada en este quinto día de jornada del paro indefinido del transporte. A primera hora de la tarde algo más de una decena de cabezas tractoras se unían en la autovía Baza- Granada a su paso por Guadix, para sorpresa de los conductores que se los cruzaban y pitaban a modo de apoyo. En la capital, la presión de los distintos piquetes informativos que se mantenían en las inmediaciones de Mercagranada desde el inicio de la huelga ha sido uno de los más tranquilos de la jornada. En la zona, varios camiones intentaban dificultar el tráfico, aunque la estampa quedaba bien lejos de la conseguida el día anterior al paralizar una gran parte de la Circunvalación de Granada en dirección al espacio logístico y al que a última hora de la tarde se unieron multitud de taxistas y tractores en señal de apoyo.

Además, según han reseñado a este periódico han sido varios los grandes camiones que han accedido a lo largo de la tarde al entorno logístico para descargar producto.