Ecologistas denuncian el proyecto de una granja para 50.000 cerdos

La asociación Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de una explotación de engorde de cerdos con más de 50.000 plazas que se está tramitando en el Ayuntamiento de Dehesas de Guadix, en el norte de la provincia de Granada.

La macrogranja tendría capacidad para 125.000 cerdos al año, en un proyecto promovido por la sociedad Vagido

Según Ecologistas en Acción, la macrogranja tendría capacidad para 125.000 cerdos al año, en un proyecto promovido por la sociedad Vagido Alto S.L.U., "que se ha constituido en enero de este año, con un capital social de 3.010 euros y que tiene previsto invertir más de un millón de euros en las instalaciones".

El proyecto contempla un consumo de agua de 237.482 metros cúbicos al año, que, según la información facilitada por los ecologistas, "se obtendrían de captaciones superficiales del Guadiana Menor, de la Rambla Matanza y de pozos".

"El agua que se va a consumir anualmente es la correspondiente al consumo doméstico de más de 3.000 habitantes, ocho veces la población de Dehesas de Guadix", que tiene menos de 500 habitantes.

En una zona protegida por la Red Natura 2000, Ecologistas en Acción ha advertido también del vertido de los purines.

Denuncian los olores provocados por las enorme emisiones de amoniaco que generan estas explotaciones porcinas

Así, "los olores provocados por las enorme emisiones de amoniaco que generan estas explotaciones porcinas y la proliferación de insectos, van a afectar fuertemente a las poblaciones vecinas, sobre todo a Cuevas del Campo, que se encuentra a escasamente tres kilómetros de distancia y en sentido de los vientos dominantes".

Para esta asociación, con el proyecto "no solamente no se va a resolver el problema del paro en la comarca, sino que los daños ambientales previstos no favorecerán la afluencia de turistas que se esperan atraer con el futuro Parque Geológico del Cuaternario".

"Lo más probable, si se llega a construir esta explotación porcina, es que las personas que ya están viviendo de turismo rural en la zona se vean obligadas a cerrar y marcharse, ya que los valores que venden se verán muy mermados", ha agregado.