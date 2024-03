Los municipios lorquianos de Fuente Vaqueros, Valderrubio, Pinos Puente y Alfacar exigen al presidente de la Diputación una disculpa pública por la polémica en el Patronato Lorca

La polémica por el nombramiento de Antonio Membrilla como director del Patronato García Lorca, frustrado por saltar a la luz sus comentarios en redes sociales calificando la Memoria Histórica como "Memez histérica", lo que generó una ola de protestas y críticas a la Diputación Provincial y al PP, que llevaron a que finalmente no tomara posesión, sigue latente.

Este sábado, en un comunicado conjunto, los municipios lorquianos de Fuente Vaqueros, Valderrubio, Pinos Puente y Alfacar han trasladado su "malestar por las declaraciones del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, acusándonos de actuar bajo directrices políticas tras el nombramiento del director del Patronato García Lorca, que consideraba “el candidato idóneo” a Antonio Membrilla".

"Consideramos que estas acusaciones públicas son una falta de respeto y son impropias de un responsable público que como presidente de la Diputación tiene que tener en cuenta las consideraciones de los alcaldes y alcaldesas con independencia del partido político por el que fueron elegidos democráticamente por sus vecinos y vecinas", han dicho.

Para los alcaldes de estos cuatro municipios, la discrepancia política es legítima. "Por ello, lamentamos que no sea respetada por Rodríguez que, aunque piense de manera diferente, no debe confundir su puesto institucional con el de presidente del PP y hacer gala, una vez más, de su talante sectario y del escaso encaje que tiene hacia posicionamientos distintos". "No hace falta blindarse en soliloquios y arremeter contra nosotros culpabilizándonos de la situación que solo él ha generado, designando a Antonio Membrilla como responsable del Patronato Lorca. Persona que, preocupantemente, hace unos días subrayaba que era la idónea", añaden.

En el comunicado aseguran que "parece que el presidente de la Diputación no ha entendido nada. Bastaba simplemente con reconocer el error tras la fuerte contestación social, mediática, cultural y de colectivos memorialistas, que incluso ha trascendido las fronteras de la provincia hasta alcanzar una dimensión nacional. Una polémica sin precedentes a la que se han sumado voces importantes".

Y dicen que por mucho que "insista" el presidente y "cargue contra nosotros, lo sucedido no obedece a ninguna consigna política sino al deseo de que al frente del Patronato García Lorca, ubicado en Fuente Vaqueros, haya una persona cualificada y respetuosa a la altura de lo que representa el poeta, no a alguien a quien él quiera promocionar políticamente". "Una cuestión que seguimos reclamando desde la lealtad institucional y el respeto que nos caracteriza; al igual que continuamos solicitando a la Diputación la vuelta como miembro del Patronato de Laura García Lorca, inversión para el proyecto Universo Lorca y para culminar las infraestructuras pendientes y continuar la ruta de la Vega, en Fuente Vaqueros y las localidades del entorno como Valderrubio, Pinos Puente, Chauchina y Láchar; la dotación del personal suficiente para que el Patronato García Lorca funcione a pleno rendimiento y preste un mejor servicio y culmine la ampliación del museo tras las adquisición de los inmuebles anexos".

Por todo esto solicitan al presidente de la Diputación de Granada "una disculpa pública". "Si no lo hace, entenderemos que piensa igual que Antonio Membrilla". "Y aprovechamos para aclararle que no estamos enfadados, como decía. Solo hacemos nuestro trabajo que consiste en defender aquellas causas que consideramos justas y aquellos proyectos necesarios para nuestros municipios y para nuestros vecinos y vecinas, en este caso los relacionados con el Patronato y Federico García Lorca. Dos símbolos en los que el presidente de la Diputación siempre nos tendrá de su lado si es para prestigiarlos".