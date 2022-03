La preocupación entre las empresas hortofrutícolas de la provincia aumenta, sólo dan salida a una cuarta parte del producto

La situación es preocupante, ahora mismo se está sacando sólo una cuarta parte de la producción normal de las empresas hortofrutícolas de la provincia, lo que podría motivar unas pérdidas millonarias tanto para el empresariado como para el agricultor, que en muchos casos tiene que estar aguantando la producción en invernadero al no poder llevarla a las comercializadoras, al no tener suficiente operatividad para su producción. Las pérdidas aumentan cada día que pasa, muchos productos se mantienen todo el tiempo posible dentro de las cámaras frigoríficas, aunque en muchos casos es imposible.

Según han indicado a Granada Hoy fuentes del sector hortofrutícola, los comercializadores respetan las reivindicaciones de los transportistas, pero también "deben de entender que en nuestro sector trabajan miles de personas que se están viendo afectadas directamente por la problemática", al no poder sacar los productos que se quedan en los almacenes, y también "deben de comprender que los productos en el invernadero deben de ser recogidos en su momento". Por lo que consideran que la situación actual tiene una repercusión directa e indirecta en la economía de toda la provincia de Granada, no solo de las empresas comercializadoras sino también de sus trabajadores y agricultores que no pueden vender sus productos.

Y aseguran que debido a la baja producción que están experimentando esta semana, han tenido que reducir la jornada laboral de los manipuladores, llegando prácticamente a parar las líneas de producción de algunas comercializadoras. Por lo que de seguir la situacón de la misma forma, lamentablemente se podrían producir despidos.

De igual forma, advierten del peligro del desabastecimiento que podría existir a corto plazo sino se soluciona el conflicto existente, lo que podría ocasionar problemas en los lineales de los supermercados. "Los supermercados y grandes superficies suelen abastecerse de los productos frescos durante el fin de semana, por lo que realmente la falta de abastecimiento se notará en mayor medida a partir de la semana que viene", asegura un empresario del sector que ha preferido mantenerse en el anonimato.

Además, recuerdan que, en el caso de los productos de la costa se da la circunstancia que no puede mantenerse durante mucho tiempo en las cámaras frigoríficas. "Los que trabajamos aquí tienen una vida útil de entre 9 y 14 días, si en almacén lo tenemos unos 4 o 5, más el transporte que tarda otros 4 o 5, ya ese producto es para destruirlo. Día que pasa el producto dentro de las instalaciones, día que le estás quitando vida". Estiman que pueden ser cerca de tres millones de kilos de fruta y verdura la que se queda sin salir al mercado, y el tiempo corre en su contra. Mucho del producto no podrán finalmente sacarlo.

Por otra parte, las empresas del sector han solicitado un mayor refuerzo policial en las zonas cercanas a las instalaciones para garantizar que se pueda trabajar con mayor seguridad, así como las medidas necesarias para asegurar los libres tránsitos y accesos de los productos a los mercados. "Las frutas y hortalizas son alimentos de primera necesidad y su desabastecimiento en el mercado genera una alarma social que justifica plenamente la intervención de las fuerzas de seguridad", señalan fuentes del sector.