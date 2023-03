Arqueología cofrade: el 'instagramer' que reivindica el legado de la Semana Santa de Granada

Las redes sociales han llegado para quedarse y son una parte más de la vida de las hermandades y cofradías. Tanto es así que son cada vez más las corporaciones nazarenas que apuestan por dar a conocer su vida a través de estos medios, como también son cada vez más las cuentas que aparecen para divulgar la historia, el patrimonio y la cultura cofrade Granada.

Ejemplo de ello es quien navega por la red, a través de Instagram y de Twitter, bajo el seudónimo de Cirial granadino (@cirialgrx). Un joven de diecisiete años que vive y disfruta intensamente la vida de las hermandades de la ciudad, a las que se acerca con pasión a través de una mirada crítica: buscando los orígenes históricos y artísticos de nuestra propia tradición. Y lo que empezó como una mera forma de matar el tiempo libre durante la cuarentena, ha terminando siendo un auténtico fenómenos entre los cofrades granadinos; haciéndose viral algunas de sus publicaciones, que han corrido como la pólvora en todos los mentideros cofrades.

Entre ellas, la que espoleó los cimientos de la Semana Santa: el fotomontaje del misterio del Señor del Descendimiento y que sirvió de modelo para el desafortunado cartel oficial del año 2021. Un trabajo que hizo cuando aún contaba con quince años y con la única intención de recrear el 'original' diseño de Patricio Carmona y ver cómo quedaría en la realidad y por lo que le llovieron un torrente de críticas. "Que utilizaran el fotomontaje que yo hice para el cartel, me sorprendió. No me molestó en absoluto, pero empezaron a contar mentiras sobre mí y demás. Hubo varios miembros de la junta de la Federación de Cofradías que estuvieron criticándome". Pasado el tiempo, Cirial granadino se ríe: "Sigo sorprendido por el impacto que se generó a través del diseño que yo hice, y que por poco casi queda destituida media Federación".

De una familia creyente pero no cofrade, este joven estudiante explica cómo empezó a trabajar en este campo de las redes sociales. "Empecé durante el confinamiento, probando programas con los que ir dándole forma a los diseños que estaban en redes sociales. Y a partir de ahí decidí colgarlos en Instagram y, luego, en otras redes sociales. Empecé recortando las imágenes con Word. Luego hice un curso de Photoshop pero no me resulta operativo. Ahora lo hago con una aplicación en el móvil".

Lejos de buscar un filón profesional, el instagramer granadino explica que la motivación que le ha llevado a divulgar sus particulares trabajos en redes sociales era poder concebir mejor aquellos diseños que las cofradías estaban afrontando. Algo que, poco a poco, ha ido dando paso a otro campo de acción: "Ahora estoy indagando en cómo expandir la información y la historia de la Semana Santa de Granada la cual, muchas veces, no conocemos. Es importante transmitir la cultura de nuestras hermandades y crear conciencia sobre su estilo. Parece que, poco a poco, va existiendo cada vez más conciencia de ello, algo que no me esperaba ni mucho menos".

Entre los últimos diseños en los que ha estado trabajando ha sido recrear la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Amargura, de la Hermandad del Vía Crucis, con pelo natural; sin el postizo que le añadiera Aurelio López Azaustre: "Estoy especialmente orgulloso de ese trabajo, que ha llevado a que, incluso, en algunos grupos de la hermandad se acabe pidiendo que se hiciera realidad. En esos momento es cuando pienso que algo se está consiguiendo con todo esto". A veces, la realidad se adelanta a la ficción, tal y como reconoce Cirial granadino: "Tenía hecho un montaje con el Señor de la Sentencia con su nimbo. No ha hecho falta publicarlo para que se haga realidad. ¿Qué está pasando, por fin, para que en Granada, hayamos decidido apostar por lo nuestro?".

El entretenimiento de este cofrade granadino le está llevando ya, incluso, a recibir encargos de hermandades para recrear cómo quedarán algunos de sus proyectos. Entre ellos, la Hermandad de la Santa Cena, que ha querido contar con él para hacer un fotomontaje con el nuevo manto de vistas de la Virgen de la Victoria, y que ha empezado a bordar Javier Núñez. Mientras tanto, y a la espera de poder entrar a estudiar la carrera de Historia del Arte, el Cirial granadino continúa buceando en la historia: "Me gusta mucho leer, buscar en libros y coger datos. Voy tomando ideas de ahí para luego dar forma a los montajes".

Un trabajo de arqueología cofrade que le ha llevado a empezar a trabajar en nuevos diseños: "Tengo para publicar un diseño sobre el Señor del Mayor Dolor, que desapareció durante la Guerra Civil. También tengo otros hechos sobre el paso de palio de la Virgen de la Esperanza, con sus respiraderos de talla y sus candelabros de guardabrisa enormes. Y otro del Cristo del Rescate en un paso granadino, donde deja al lado la copia de Sevilla e incluye la peana de Navas".

Crítico con el panorama artístico de las cofradías granadinas, Cirial granadino aspira a que las hermandades sean capaces de superar "la decadencia artística de los últimos años, en la que hay mucha calidad - es cierto - pero donde no aportan nada ni enriquecen nuestro patrimonio". De ahí que haga un llamamiento a las treinta y dos hermandades, para que reivindicar nuestro propio legado: "Sigue habiendo joyas guardadas, es ahora de empezar a mirar nuestra estética. La semilla ya está plantada. Ahora falta que en los próximos años queramos dejar de ser una copia más de otras regiones de Andalucía".