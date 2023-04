Horarios, recorridos e itinerarios del Jueves Santo en Granada | Semana Santa 2023

El Jueves Santo en Granada es uno de los días más importantes de toda la Semana Santa. Salen a las calles algunas de las imágenes devocionales de mayor peso y también algunas de las hermandades con mayor cortejo de cuantas procesionan en la provincia. Un día en que Granada se inundará de nazarenos gracias al trabajo de las hermandades de La Concha, Salesianos, La Aurora, La Estrella y El Silencio.

Estos son los horarios e itinerarios de la jornada, que vendrá marcada por el inicio del día desde el Convento de la Concepción a las 16:45, y que se prolongará hasta la madrugada del Viernes cuando se recoja la cruz de guía de la Hermandad del Silencio pasadas las 4 de la mañana.

La Concha

Nombre: Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción.

Sede canónica: Monasterio de la Concepción, Albaicín (Dos Pasos).

Horario: Salida, 16.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 19.30 horas; Salida de Tribuna, 20.10 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.25 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.20 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.10 horas Paso Cristo, 23.20 horas Paso de Virgen, 23.59 horas.

Itinerario: Plaza de la Concepción, Portería de la Concepción, Concepción de Zafra, Carrera del Darro (17.15 horas), Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva (18.05 horas), Reyes Católicos (lateral izquierdo), Plaza Isabel la Católica, Padre Suarez, , San Matías (18.45 horas), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, Cárcel Baja, Elvira (21.45 horas), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana (22.35 horas), Carrera del Darro, (22.45 horas), Concepción de Zafra, Portería de la Concepción, Plaza de la Concepción, a su templo (23.10 horas)

Salesianos

Nombre: Real Cofradía de Penitencia y Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de la Salud

Sede canónica: Iglesia de María Auxiliadora (PP. Salesianos), Zaidín (Dos Pasos).

Horario: Salida, 16.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.15 horas; Salida de Tribuna, 20.55 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21.45 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.05 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 01.45 horas madrugada; Paso Cristo, 02.00 horas madrugada; Paso Virgen 02.15 horas madrugada.

Itinerario: Iglesia de María Auxiliadora, C/ Doctor Rodríguez de la Fuente, C/ Almuñécar, Avenida de Cádiz, Avenida de Dilar, C/ Profesor Tierno Galván, C/ Sos del Rey Católico, C/ Poeta Manuel de Góngora, Paseo de los Basilios, Puente Romano del Genil, C/ Acera del Darro, C/ Puente de la Virgen, Carrera de la Virgen (paseo central), Plaza Bibataubín, Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, (tribuna Oficial), Puerta Real de España, C/ Recogidas Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, C/ Cárcel Baja, Pasaje de Diego de Siloé, C/ Gran vía de Colón, Plaza Isabel La Católica, C/ Padre Suárez, C/ San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Plaza Bibataubín, Carrera de la Virgen (Paseo Central), C/ Puente de la Virgen, C/ Acera del Darro, Puente Romano del Genil, Paseo de los Basilios, C/ Poeta Manuel de Góngora, C/ Sos del Rey Católico, C/ Profesor Tierno Galván, Avenida de Dílar, Avenida de Cádiz, C/ Almuñécar, C/ Doctor Rodríguez de la Fuente, a su templo.

La Aurora

Nombre: Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora del Albayzín Coronada

Sede canónica: Iglesia María Santísima de la Aurora y San Miguel, Albaicín (Dos Pasos).

Horario: Salida, 17.40 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.00 horas; Salida Tribuna, 21.45 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.05 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.50 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 01.10 horas madrugada; Paso Cristo, 01.45 horas madrugada; Paso Virgen, 02.30 horas madrugada

Itinerario: Plaza de San Miguel Bajo, Plaza de Cauchiles, San José Alta, Grifos de San José (18:35), Cuesta de San Gregorio, Plaza de San Gregorio (19:10), San Juan de los Reyes, Cárcel Alta, Plaza Nueva (19:30), Reyes Católicos (lateral izquierdo), Gran Vía de Colón, Plaza Isabel La Católica, Poeta Luis Rosales, Plaza de las Descalzas, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, (Iglesia, 20:35) Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego Siloe, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos (lateral derecho), Plaza Nueva (23:20), Cárcel Alta, San Juan de los Reyes, Plaza de San Gregorio, Cuesta de San Gregorio (00:00), Grifos de San José, San José Alta, Plaza de Cauchiles, Plaza de San Miguel Bajo, a su Templo (01.10 horas)

La Estrella

Nombre: Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella

Sede canónica: Iglesia de San Cristóbal. Albaicín (Dos Pasos).

Horario: Salida, 18.00; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.50 horas: Salida de Tribuna, 22.30 horas; Cruz en cancela de la Puerta de Catedral, 23.00 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.40 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 02.45 horas de la madrugada; Paso de Cristo, 03.00 horas de la madrugada; Paso de Palio, 03.15 horas de la madrugada.

Itinerario: Plaza de San Cristóbal, Larga de San Cristóbal, Carretera de Murcia, Pagés, Plaza del Salvador, Cuesta del Chapíz, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos (lateral izquierdo), Plaza Isabel la Católica, Poeta Luis Rosales, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Cárcel Baja, Calle Elvira, Arco de Elvira, Plaza del Triunfo, Acera de San Ildefonso, Calle Real de Cartuja, Cuesta de San Antonio, Carretera de Murcia, Larga de San Cristóbal, Plaza de San Cristóbal, a su templo.

El Silencio

Nombre: Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Señor San José y Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia (del Silencio)

Sede canónica: Iglesia Parroquial de San José. Salida de la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo, (Un paso)

Horario: Salida, 00.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 01.45 horas madrugada; Salida Tribuna, 02.10 horas madrugada; Cruz en cancela de la Puerta Catedral), 02.35 horas madrugada, Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 03.20 horas madrugada, Regreso a su templo de la Cruz Guía, 04.15 hora madrugada, Paso Cristo 04.45 horas, madrugada.

Itinerario: Iglesia de San Pedro y San Pablo, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva (00.45 horas madrugada), Reyes Católicos, Colcha, Padre Suarez, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías (01.15 horas madrugada), Plaza de Mariana Pineda (01.30 horas madrugada), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral. Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Almireceros, Joaquín Costa, Reyes Católicos (lateral izquierdo), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, (03.30 horas), Regreso a su templo (04.15 horas)