La Federación de Cofradía expresa su malestar por los problemas de seguridad vividos en el vía crucis de El Trabajo

La Hermandad del Trabajo celebró este viernes un vía crucis por las calles del barrio del Zaidín. Un acto de culto público con el que se corona el triduo que ha venido celebrando en esta cuarta semana de Cuaresma. Una convocatoria que concitó a centenares de personas junto a las andas del caído de Espinosa Alfambra y que quedó deslucido por el incidente que tuvo lugar con el dispositivo de seguridad: con el cortejo sobre calzada sorteando el tráfico rodado de autobuses y automóviles.

De todo ello se ha dado cuenta a través de las redes sociales, quienes han dado a conocer los momentos de especial peligro que se vivieron en el transcurso del vía crucis a la altura de la Avenida de Dílar. Ante estos hechos, la Federación ha lanzado un comunicado en el que expresan su malestar por haber revivido una situación que ya tuvo lugar hace unos meses junto a la Hermandad de la Lanzada.

El ente federativo expresa su malestar y repulsa por esta situación, considerando "que las circunstancias que se vivieron ayer ponen en serio peligro la integridad física de los fieles y devotos que forman parte del cortejo, pero también de aquellos que acuden a presenciar dicho acto". De ahí que el organismo que aglutina a todas las cofradías granadinas haga un llamamiento "a las autoridades públicas para que velen por la seguridad de nuestros cortejos".

Por su parte, el hermano mayor de la cofradía, Ángel Aguilera, ha remarcado el peligro que se vivió en algunos momentos: "había mucha gente, tanto en el cortejo como gente del barrio que siguió a la hermandad en el vía crucis. No era una cosa estética, fueron momentos de peligrosidad, especialmente cuando pasaban los autobuses". Asimismo, Aguilera ha señalado que tanto el alcalde como otros cargos municipales se han interesado por la situación y han pedido disculpas: "había órdenes a la Policía Local de que se cortara el tráfico pero no sabemos por qué finalmente no se hizo".

Fuentes de la junta directiva de la Federación de Cofradías han apostillado que "a la fecha en la que estamos, vivir algo así genera dudas sobre el plan de seguridad y de los efectivos de cara a la Semana Santa. Ya se dijo, cuando ocurrió esto mismo con La Lanzada, que no iba a volver a ocurrir. ¿Qué garantías se ofrece a las hermandades? No es solo por la seguridad ciudadana, que es lo primero y lo fundamental, sino también por la imagen de una semana santa declarada de interés turístico internacional".

Por su parte, fuentes del Plan Parihuela desconocían este sábado por la mañana el alcance de los hechos. Se había dispuesto encapsular el cortejo para ayudarlo a transitar y cortar el tráfico, pero no han podido precisar qué tipo de fallo de organización y planificación ha podido tener lugar.