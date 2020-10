Sierra Nevada: aforo limitado en telecabinas y mascarillas en los telesillas

En este caso, la normativa Covid aplicada es la misma que la del transporte público, que obliga al uso de mascarillas. También esta no establece limitaciones de aforo, aunque Sierra Nevada está valorando reducirlo en los dos telecabinas aunque la estación no está obligada a ello, según fuentes de Cetursa.

La distancia de seguridad en los remontes será uno de los ejes sobre los que más se trabajará también en Sierra Nevada. Para las zonas de espera se da por hecho que la distancia "se produce de forma natural debido a la longitud de los esquís y tablas de nieve", y en caso de aglomeración se aclara que los empleados de la estación de esquí tienen una "amplia experiencia en la gestión" de estos lugares y que "pueden garantizar un flujo constante y adecuado del tráfico". Además, se adecuará la velocidad de los remontes para que las esperas sean más cortas y el tiempo de viaje no supere los diez minutos.

Sierra Nevada tendrá listo para la próxima semana el protocolo de actuación frente al Covid-19 para la temporada venidera, que si todos los planes van bien y la meteorología cumple con nieve, comenzará a finales del mes que viene, en concreto el 28 de noviembre. Eso sí, la estación ya tiene entre sus manos el esbozo de algunas de las medidas que se van a tomar para garantizar en lo posible, que no haya contagios en la montaña durante la campaña invernal . Se trata de una guía de buenas prácticas elaborada por Atudem , la Asociación Turística de Estaciones de Esquí de Montaña presidida precisamente por Jesús Ibáñez , director gerente de Cetursa.

La estación, a la espera de las primeras nieves

El último fin de semana de noviembre es el marcado en el calendario de Sierra Nevada para abrir la temporada más difícil de su historia por las restricciones del coronavirus, que no sólo afectarán a su actividad ‘normal’, si no también a la afluencia de visitantes. Para ello falta algo más de un mes y, de momento, el macizo presenta un aspecto desolador sin ninguna mota de nieve. La falta de precipitaciones hasta la fecha, tan sólo una tormenta a mediados del mes pasado, dejaron algún copo con granizo en el macizo. Para la semana pasada se esperaban ya las primeras precipitaciones pero el cambio de tiempo no llegó. En principio, esa esperanza se mantiene ahora para mediados de esta semana que entra, con la formación de una borrasca que rozará la provincia y podría dejar una primera capa de nieve.