Celebra el 'Día Mundial de la Tapa' en estos bares de Granada

Hoy, 16 de junio, es el Día Mundial de la Tapa, un platillo característico de España y todo un símbolo en la provincia de Granada. Por eso a continuación puedes encontrar algunos de esos bares granadinos donde las tapas destacan por ser de otro mundo.

Los Diamantes

Un clásico para los amantes del buen pescado. Cuenta con varios locales por todo el centro de Granada aunque el más conocido sea el que se encuentra en la calle Navas. Buenas tapas, cerveza fría y un servicio espectacular hace que tapear en este local sea una de las mejores opciones.

Taberna La Tana

Un lugar muy nombrado por numerosos portales gastronómicos y turísticos. Y es que es uno de esos lugares en el que las tapas son el complemento ideal para alguno de sus numerosos vinos.

Bar Aliatar Los Caracoles

Como bien indica su nombre, este bar se especializa en uno de los platos más conocidos en España: los caracoles. Adorados por muchos y odiado por otros, es un plato que siempre llama la atención de aquellos turistas que pasean por la ciudad. A la vez este local se encuentra en uno de los barrios más bellos de la ciudad: el Albaicín.

Bar Ávila

Comer bien y cantidad es lo que te vas a encontrar en este bar. No hay hora que no esté lleno, y es que su jamón asado, asadura o paparrones son algunas de las numerosas tapas a elegir que tienen en carta. Aquí si es cierto eso de que con tres cervezas has comido.

Los Manueles

Si eres de Granada seguro que conoces este bar, o más bien bares. Cuenta con diversos locales por todo el centro de la ciudad sirviendo sustanciosas tapas. Más de cien años de historia avalan la calidad de este lugar.

Casa Torcuato

Si lo que se busca es comida de toda la vida y un lugar que lleva décadas sirviendo algunas de las mejores tapas de Granada, este es uno de los lugares más recomendados.

El Lechero

En el barrio de Zaidín también se puede encontrar algunos bares que llevan años siendo todo un referente en cuanto a tapas se refiere. Y es que EL Lechero es famoso por tener unas muy buenas tapas caseras tanto de pescado como de carne. Un lugar en el que también se puede vivir el fútbol y con un gran servicio.