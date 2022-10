Conoce las actividades de esta nueva edición de Japón en Granada

Durante el primer fin de semana de octubre se ha organizado una nueva edición de Japón en Granada. Un festival en el que se muestra elementos y características de la cultura del país del sol naciente.

Durante el sábado y el domingo se ha celebrado el tradicional matsuri, un pequeño mercadillo en el que se pueden encontrar objetos típicos de Japón, a la vez que se puede participar en actividades. Durante la semana se han programado diversos talleres y charlas a las que poder asistir.

Taller de caligrafía Shodo

Lugar: Centro de Lenguas Modernas. Fecha y horario: 4 y 6 de octubre de 18:30 a 20:00. En este taller se aprenderá a escribir en la tradicional caligrafía japonesa. Estará impartido por estudiantes que provienen de Japón.

Taller de Boro Sashiko (bordado japonés)

Lugar: Bazar Ovni. Fecha y horario: 5 de octubre de 19:00 a 21:00. La técnica de costura Boro Sashiko se usaba como refuerzo de reparación de ropa rota. Aprovechando retales, se reforzaban las prendas de vestir para alargar su uso. Con el paso del tiempo fue evolucionando y se llegó a convertir en una forma decorativa de bordado con diseños geométricos muy decorativos con una simbología especial que en la mayoría de los casos hace alusión a la naturaleza y a la buena suerte.

Charla: Tokio'1964: los Juegos Olímpicos y el nuevo Japón de la posguerra

Lugar: La Madraza. Fecha y hora: 7 de octubre a las 18:30. El ponente Manuel de Moya hablará de cómo la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 constituyó una ventana abierta para mostrar al mundo el nuevo Japón que había surgido de los aсos de la posguerra. Mientras el paнs atravesaba un ciclo de crecimiento económico, el pueblo japonés viviу una etapa de cambios sociales y culturales. La propia capital experimentó en esa йpoca una profunda transformación de su fisonomía urbana.

Charla: Retos en la traducción japonés-español

Lugar: La Madraza. Fecha y hora: 7 de octubre a las 20:00. El profesor de la Universidad de Salamanca Daniel Ruiz Martínez hablará de Las notables diferencias que existen entre los idiomas español y japonés, con sus respectivos contextos culturales, implican una serie de obstáculos para quienes se dedican a la traducción entre ambas lenguas. Mediante ejemplos de diversos ámbitos, esta charla propone un recorrido por algunos de los retos mбs significativos, tanto lingüísticos como culturales, a los que se enfrenta la traducción de textos del japonés al español. Al mismo tiempo, expone algunas estrategias que suelen emplear los traductores para sortear estas dificultades y actuar como mediadores culturales.

Charla: Japón como inspiración: el método KonMari en el entorno laboral

Lugar: Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Fecha y hora: 8 de octubre a las 11:00. María Fornieles, licenciada en Filología Inglesa, Diseñadora Gráfica, experta en Marketing y autora del libro Marketing para Imbéciles hablará sobre cómo Marie Kondo llegó a nuest hace unos años para mostrar nuevos sistemas de organización. Sus enseñanzas y planteamientos han mejorado la vida de millones de personas.

Charla: Jishin

Lugar: Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Fecha y hora: 8 de octubre a las 12:00. Una décima parte de los terremotos en el mundo se producen en Japón, y la magnitud media de estos terremotos es de 7. En Jishin se hablará de por qué sucede esto, cómo sucede y cómo el país se ha adaptado desde tiempos inmemoriales.

Charla: Leer entre líneas en Japón: un paso hacia la mejora de nuestra comunicación intercultural

Lugar: Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Fecha y hora: 8 de octubre a las 13:00. En este mundo globalizado, la comunicación intercultural es uno de los elementos que está en auge en los últimos tiempos pues se vive en una continua interacción con personas de diversas culturas. La forma de actuar del otro no siempre responde a las expectativas ya que se han “programado” culturalmente a los individuos para proceder de una manera u otra. Cuando se visita otro país por unos días solo se puede ver la punta del iceberg cultural, hecho que solo permite llegar a conclusiones que tal vez no son las más adecuadas; los hábitos, actitudes, formas de relacionarse y comunicarse son aspectos que llevan más tiempo comprender. Para mantener una efectiva comunicación con japoneses, no basta con tener la ayuda de un libro, se trata de una reflexión mucho más profunda a la que esta charla dará un poco de luz adentrándose en las curiosidades de la comunicación entre españoles y japoneses.