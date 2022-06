Una de triples y de Sabor Granada con parada en Motril

La tercera jornada de la feria del Corpus deja una impresión similar a la de años anteriores: no termina de arrancar. Las calles del ferial, en Almanjáyar, que este año cumple su cuarenta cumpleaños, han dejado la imagen de un lunes soso, a medio gas. El aire acondicionado de algunas casetas y el buen ambiente y alegría de los allí presentes no han sido rival para una jornada marcada por las altas temperaturas. Al ser lunes, laboral y con una ola de calor que coincide de pleno con la semana de Corpus, no se ha dado la afluencia deseada por los hosteleros. A pesar de ello, supone una jornada de arranque para los días fuertes de la semana de feria granadina.

La postal casi desértica de las calles ha contrastado con el ambiente en el interior de algunas de las casetas del ferial, que han disfrutado de un lleno en sus salones. Así, la caseta de la Diputación de Granada ha contado con un buen número de asistentes al acto de la marca y plataforma de productos agroalimentarios Sabor Granada, gestionada por la institución provincial. En dicho acto, se ha celebrado la recepción de 30 nuevas empresas a esta plataforma, que ha pasado de las 21 empresas que la conformaban en 2015 a las 267 empresas de la provincia que la componen en la actualidad.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, José Entrena, junto a la diputada de Desarrollo Sostenible y Empleo, Ana Muñoz, se han hecho entrega de placas conmemorativas a las 30 empresas sumadas al proyecto, como la Cooperativa Agroecológica Valle y Vega o la Asociación de Productos Pesqueros de Motril, entre otras. Tras ello, se ha ofrecido una degustación de productos de la marca Sabor Granada para los asistentes, que ha servido también para retomar el tradicional encuentro con los Medios de Comunicación, empresarios y productores de la plataforma y otros tantos allegados. Sin lugar a duda, el buen ambiente y la afluencia ha sido bastante positiva, además de estar marcada por el sabor y el progreso de la tierra nazarí.

A pesar de ello, el éxito respecto al aforo no ha estado protagonizado solo por la caseta de la institución provincial. La tradicional y más que conocida Casa de Motril ha contado con la presencia de un alto número de granadinas y granadinos que han disfrutado de su buena comida, buen ambiente y sus famosos 'Palitos de Ron', que contrastaba con la postal desértica tras las vallas de la caseta y con una yerma zona de los columpios. Toldos echados, persianas bajas y atracciones paradas en una jornada de corpus sin niños y niñas.

El éxito ha estado solamente presente en las mencionadas casetas de Calle la Zambra. La caseta La Malafollá, ha contado con unos invitados de mucho éxito y calidad. Integrantes del CB Granada, entre los que contaban el capitán Pere Tamàs, el ex capitán Pablo García, y los ex jugadores Alejandro Bortolussi y Alo Marín, así como el presidente del club, Óscar Fernández-Arenas, han sido acogidos en esta caseta. No ha sido la primera vez, ni solamente es la segunda, ya que según el presidente del Fundación CB Granada, el ir a comer el lunes de Corpus a La Malafollá se ha convertido en toda una tradición. En el caso de Pere, se ha impresionado por el gran ambiente y dimensiones de la feria, ya que se trata de su primer Corpus en Granada. El mallorquín acababa de pisar su primera experiencia en una feria andaluza y, según ha declarado a este medio, no se esperaba para nada algo así, por lo que ha quedado asombrado con la atmósfera de la famosa fiesta granadina.

Además, Fernández-Arenas ha declarado su alegría por poder celebrar el ascenso a la ACB con los granadinos, en el Corpus y en la caseta que les ha acogido, que ha tenido el honor de poder recibir a los miembros del equipo en este momento de éxito y celebración.

En resumen, este lunes de Corpus ha estado marcado por las abrasadoras temperaturas que poco invitaban a pasear por sus calles y por su escasa afluencia de gente en el exterior. Pero también por eventos y casetas que han conseguido casi el pleno, para alegría de los hosteleros. La sombra y el aire acondicionado han servido de refugio para quienes se han aventurado a pisar el ferial y de soplo de aire fresco para un Corpus que se prepara para días mejores.

Se trata, por lo tanto, de una jornada de corpus que sirve de antesala de los días fuertes. Una jornada a medio gas, pero que calienta los motores del primer Corpus pospandemia.