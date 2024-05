El diario británico 'The Times' prefiere Granada: "Olvídese de Sevilla: esta es la ciudad más animada del sur de España"

"Bendecida con vuelos directos desde el Reino Unido". Esta frase se refiere a la vecina Sevilla y es una las primeras lecciones que ofrece un artículo publicado ayer en el periódico británico The Times sobre por qué Granada es una joya oculta y "levemente eclipsada" por la vecina capital hispalense. Pese a eso, y a ser menos "fotogénica" y estar también menos "pulida", la ciudad nazarí es para la autora del reportaje, Katie Gatens, "la ciudad más animada del Sur de España" y un lugar perfecto para "una escapada de fin de semana".

Gatens insiste desde el comienzo de la pieza en que la Alhambra "no es solo la joya de la corona de Granada, sino que también puede ser la más bella de España", para a continuación lanzar un piropo que si bien no está envenenado sí es un tema que en Granada respira por la herida: sus conexiones. La británica no miente cuando dice que "hay que trabajar un poco más" para llegar a Granada aunque, enfatiza, sigue siendo una ciudad que "ha mantenido intacto su espíritu".

Perfecta para pasar un fin de semana

A lo largo del reportaje, la redactora de The Times no se deja atrás los grandes atractivos que ofrece Granada y que son reconocidos allende sus fronteras: "encontrará los bares de tapas repletos de andaluces y en las sinuosas calles del Sacromonte, de las que el poeta español Federico García Lorca se volvió lírico, y donde la gente incluso ahora vive en casas cueva".

Este repaso lo complementa con una guía bastante exhaustiva de qué hacer en Granada en solo dos días y poder llegar a visitar lo más esencial de la ciudad. Gatens sostiene, precisamente, que estamos en una tierra perfecta para una escapada dado que todo está "a poca distancia y hay muchas cosas que hacer". Aunque, avisa, "te dejarán con ganas de más".

La propuesta de The Times para 48 horas en Granada

Estas son las visitas, bares y actividades que el periódico británico propone para quien pase dos días en la ciudad:

Día uno

• Mañana: Alhambra• Comer en: La Cocina de San Agustín• Tarde: Huerta de San Vicente• Beber en: Tetería Nazarí• Noche: Catedral de Granada• Comer en: Los Diamantes, Bodegas Castaneda, Aliatar

Día dos

• Mañana: Museo Rupestre y Abadía del Sacromonte• Comer en: Café Futbol• Tarde: Hammam Al Ándalus• Beber en: Javi Del Kiki• Noche: Ver flamenco en Peña La Platería o Cueva de la Rocío• Comer en: Carmen Mirador De Aixa