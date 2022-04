El desierto de Granada ideal para aventureros y amantes de las buenas vistas

Si has soñado con adentrarte en el desierto y visitar el cañón del Colorado o la llamativa Capadocia turca, estás de enhorabuena, porque no es necesario salir de la provincia de Granada para llegar hasta las tierras más bellas y áridas de ensueño. Y es que cuando se dice que la provincia lo tiene todo es por algo. El desierto de Gorafe es otra de las maravillas por descubrir en Granada, una oportunidad que los más aventureros no pueden dejar pasar, y más ahora, puesto que con la llegada del verano se hará un poco más dura, pero igual de placentera.

Los bandals del altiplano granadino no serán los mejores terrenos para los agricultores, pero son un deleite para los visitantes de esta magnífica zona del Geoparque de Granada. Las casas no existen, tan sólo las cuevas, el agua brilla por su ausencia y a la civilización de los edificios y de las carreteras ni está ni se les espera.

Este magnífico emplazamiento situado al norte de la provincia de Granada, entre las comarcas de Guadix y Baza tiene una extensión desértica de nada más y nada menos 4.722 kilómetros cuadrados, situado entre las cumbres de Sierra Nevada, de Baza y de Cazorla.

Destaca el Desierto de Los Colorados, que debe su nombre al color predominante en las formaciones geológicas de sus tierras arcillosas. Conforme avanzan las horas del día, el desierto ofrece una impresionante amalgama de formas y una cambiante paleta de ocres, bermellones y amarillos. Si no eres de los que busca pasar un día entero de aventuras, sino que prefieres admirar su belleza desde la tranquilidad, el amanecer y el atardecer son los momentos ideales para disfrutar en todo su esplendor del sobrecogedor paisaje caracterizado por las caprichosas formas que la erosión ha edificado: relieves en bandals, también llamadas 'malas tierras' por la aridez y el carácter abarrancado que presentan.

Para los más aventureros

El hipnótico desierto se hace más llevadero en invierno, cuando las temperaturas más abrasadoras se calman, y se hace más accesible por todos los condicionantes climáticos durante la primavera. Es importante tener en cuenta que lo más recomendable para adentrarse en este desierto es hacerlo con guía por dos motivos principales: la información que estos pueden brindar durante la visita y el evitar extraviarse durante el trayecto, algo que teniendo en cuenta su extensión y forma es muy probable que suceda en caso de no conocer el territorio. Además de a pie, existen otras formas de transitar este fantástico enclave, como a caballo, en bicicleta de montaña o, lo más recomendable, a caballo.

Por tanto, para acceder a Los Coloraos es imprescindible contar con un todoterreno o, mejor aún, con los servicios especializados de una de las varias empresas que ofrecen visitas guiadas (Soloaventuraevents, Al Andalus Phototour, Tío Tobas o Garnata Tours). Todas ellas permiten adentrarse y experimentar uno de los paisajes más singulares de Europa: sus grandes cárcavas y las formaciones de areniscas de diferentes colores recuerdan a los espectaculares parajes de películas y documentales.

También es importante no olvidar portar una gran cantidad de agua embotellada. Las altas temperaturas y el imposible acceso a esta durante la ruta hacen de este requisito prácticamente el más importante. La ruta parte desde Gorafe, localidad de tan sólo 485 cuevas y 383 habitantes. Desde este emplazamiento también tiene lugar las rutas de trekking, los vuelos en parapente, las rutas en todoterreno y, por supuesto, el alojamiento en casas cueva, denominadas algarves o covacarrones.

En este punto nos entramos junto al cañón del río Gor, un altiplano situado a mil metros de altitud con vistas a Sierra Nevada. Además, en esta zona se encuentra una de las mayores concentraciones de megalitismo de Europa. Esta gran variedad de ejemplares, que alcanza los 240, ha visto pasar a las distintas tribus asentadas en el terreno desde hace más de 6.000 años y le ha valido otro reconocimiento, el de Parque Megalítico de Gorafe.

La huella del tiempo

El desierto de Gorafe tiene su origen bajo el agua. Y es que la desértica zona estuvo sumergida durante decenas de millones de años. Esto da lugar a su impresionante llanura de arcilla y margas, que afloró formando un gran valle repleto de llamativos farallones rocosos, además de cañones fluviales, crestas, cárcavas y, por supuesto, los icónicos baldals. La erosión del agua es lo que ha hecho tan característica toda la zona norte de Granada unificada bajo el nombre de Geoparque, que hace honor a su origen eminentemente geológico.