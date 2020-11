12 docentes y centros educativos de Granada, premiados con el sello europeo eTwinning

Un total de 12 docentes y centros públicos educativos granadinos que participan en proyectos de colaboración escolar europeos han obtenido el Sello de Calidad Europeo eTwinning correspondiente a la edición 2020. Este galardón, que es concedido por el Servicio Central de Apoyo de European Schoolnet, una asociación internacional integrada por los Ministerios de Educación europeos, permite participar a los docentes galardonados en la convocatoria europea de premios eTwinning.

En Andalucía han sido reconocidos un total de 77 docentes y centros educativos. Granada es la tercera provincia con mayor número de galardonados en este programa internacional, siendo Málaga la primera provincia con 22 premiados y Sevilla con 17. A Granada le siguen Jaén y Almería (7), Cádiz (6), Córdoba (4) y Huelva (2).

Los colegios reconocidos en Granada son el CEIP Abencerrajes, triplemente reconocido por los proyectos Women: Women of Modern European Nations y My Roots: Our Roots!, y el CEIP Sierra Nevada, también por el proyecto My Roots: Our Roots!.

Entre los institutos premiados cabe destacar el IES Vega de Atarfe, con cuatro reconocimientos por los proyectos Women with Conscience and Science: Marie Curie. Looking for Etwinnio y por 360 Big European Solar Tour. Otros institutos son el IES Iliberis por ST.E.A.M.- Statistics in English and Maths, el IES Alhambra por What if Battery, Compost, Glass, Metal, Plastic and Paper Never Came Together? y los IES Generalife de Granada y Américo Castro de Huétor Tájar, ambos por el proyecto Path-Finders.

La delegada territorial de Educación y Deporte, Ana Berrocal, ha reconocido "la excelente labor de estos docentes y del alumnado implicado, no solo por el orgullo que supone este reconocimiento internacional que les ha dotado del Sello de Calidad Europeo sino también por el ingente trabajo que ha supuesto llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en este curso tan excepcional y complicado que nos ha tocado vivir como consecuencia de la crisis sanitaria".