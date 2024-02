La estafa de San Valentín: oleada de denuncias y cómo no caer

En estos días, en la Asociación Española de Consumidores está recibiendo avisos por parte de los ciudadanos en torno a una oleada de correos electrónicos que están recibiendo de empresas de mensajerías que no pueden entregar supuestas compras que son fraudes. Curiosamente, vuelven a producirse este tipo de alertas en un período importante de compras por internet y de entregas de mensajerías como los son las compras por San Valentín.

En concreto, dichos mensajes señalan que un supuesto paquete está listo para la entrega y que se debe pinchar en un enlace para confirmar la entrega que no se ha podido realizar. Esta se trata de una nueva campaña de phishing suplantando la imagen corporativa de empresas de mensajerías.

Cargos a tu cuenta bancaria

Así, quienes caigan en esta trampa estarían ofreciendo datos personales a los estafadores que podrían realizar desde ese momento todo tipo de cargos en las cuentas bancarias de las personas estafadas o bien podrían estar incluyendo un virus en el enlace que se pinche para obtener dichos datos sensibles.Ya en diferentes ocasiones se ha alertado por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en cuanto a estos fraudes.

En base a ello, desde la Asociación Española de Consumidores recomienda extremar las precauciones para evitar ser nuevas víctimas de este tipo de fraudes. Así, en multitud de ocasiones, se producen estasactuaciones delictivas desde la falta de diligencia y seguridad por parte de los usuarios de Internet y de la telefonía móvil.

Consejos para no caer

- Eliminar cualquier correo o sms que sea sospechoso sin abrirlo.- Tener el antivirus actualizado en nuestros equipos, tanto en móviles como en ordenadores.- No abrir los enlaces que vengan en correos o sms supuestamente fraudulentos o dudosos, ya que con esto se puede derivar a las hipotéticas páginas fraudulentas.- Correos, nuestro banco, la agencia tributaria, nuestra empresa suministradora de la electricidad, etc. nunca va a solicitarnos información de usuario, claves y datos personales a través de un correo electrónico. Ni va a exigirnos un pago a través de un enlace.- Antes de introducir datos personales en una determinada página Web, asegurarse que se trata de un servidor seguro. La dirección de la página debe empezar https y debe contar con la presencia de un candado en la barra de direcciones.- Denuncie si tiene conocimiento de estos fraudes inmediatamente. No solo a la Asociación Española de Consumidores sino que también debe hacerlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que tales hechos delictivos sean investigados.