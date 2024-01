El mapa para comer 'green' en Granada: 7 bares veganos top

La dieta vegana, más que una simple elección alimentaria, es un estilo de vida que abraza la salud, la sostenibilidad y el respeto hacia los animales. Al prescindir del consumo de productos de origen animal, los veganos se centran en una variedad vibrante de frutas, verduras, granos, legumbres y alternativas a base de plantas y, en Granada, encontramos multitud de variedad, aquí dejamos algunos.

Este enfoque no solo contribuye a la reducción de la huella ecológica, sino que también se ha asociado con beneficios para la salud, como la mejora de la digestión, el aumento de la energía y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. La dieta vegana no solo transforma la relación con la comida, sino que también representa un paso hacia un mundo más compasivo y sostenible.

Prueba estos siete lugares, sumérgete en el apasionante mundo de la comida vegana y descubre un festín de sabores innovadores y nutritivos. Desde platos exquisitos con ingredientes frescos y coloridos hasta alternativas deliciosas a tus platos favoritos, la cocina vegana te invita a explorar un abanico de posibilidades culinarias que sorprenderán tu paladar. Al probar este enfoque, no solo disfrutarás de comidas deliciosas, sino que también contribuirás a un impacto positivo en tu salud y en el planeta. ¡Atrévete a deleitar tus sentidos y a ser parte de una revolución gastronómica que celebra la diversidad y el bienestar! ¡La comida vegana está lista para conquistar tu corazón y tu apetito!

El piano, en el Realejo

Este restaurante vegano y también gluten free es un clásico en Granada y, sobre todo, en su barrio. En este establecimiento puedes probar cocina tanto española como internacional rodeado de su vistosa y ecléctica decoración y, si hay suerte, puedes escuchar a alguien tocando su piano mientras comes o cenas en este recomendable lugar.

Ojú tapas, en el centro

Este bar se denomina "tu bar vegano de confianza" y es cierto que no decepciona. Con una carta de tapas, raciones, pizzas y hamburguesas muy amplia, pocos amantes del 'green food' se resisten a visitarlo a menudo. Este bar se esfuerza siempre por hacer sentir cómodos a sus clientes tanto, que en su página web les invitan a "ser uno mismo" "en un entorno seguro". El Ojú ha hecho de los trampantojos un clásico propio convirtiendo platos típicos no veganos como los calamares, las abóndigas o los nuggets en delicias 100% veganas.

La Goma, calle Gracia

La Goma es un bar de esos que puedes encontrar en un paseo por las estrechas calles del centro y, sin duda, algo va a invitarte a entrar. A primera vista será su 'rollo' bohemio, las luces bajas y su decoración con mil detalles. También su barra de metal y madera, las sillas altas y sobre todo, el ambiente distendido, artístico y animado del que suele gozar. Además de la estética, La Goma destaca por su cocina vegana y vegetariana que es para muchos, de lo mejor que tiene Granada.

Desayunos y meriendas en MIMIMI

Este precioso local cerca de la Biblioteca de Andalucía es el lugar perfecto para desayunar o merendar si te apetecen productos veganos de alta calidad y en un ambiente artístico, tranquilo -ni en hora punta se llena de los típicos voceríos del café- y lleno de luz hasta en invierno. Con una carta variada de tostadas, croissants y tartas de la casa, es una cafetería amable donde todo el cuerpo disfruta a la vez.

Restaurante Paprika

El Paprika es uno de los restaurantes emblemáticos de la ciudad de comida vegana. A unos pasos de Calle Elvira, el establecimiento llama la atención por su decoración y no defrauda con su menú. Pocos amantes de esta comida no conocen este lugar que destaca por su internacionalidad culinaria y, aunque no es de los más baratos, probarlo sin duda merece la pena.

Wild food, un 'chic' vegano en pleno centro

Si seguimos viajando por este mapa 'green', una parada obligada la tenemos en la plaza Isabel la Católica, en pleno centro de Granada. Se trata del restaurante Wild Food, un establecimiento moderno, chic que luce una decoración vanguardista de luces bajas y mesas bajas. Considerado por muchos uno de los restaurantes 'veggies' revelación de la ciudad, ofrece una sabrosa variedad de platos solamente de origen vegetal. Como ellos anuncian: "preparamos nuestra comida de una manera que respete todo entre la tierra y las estrellas".