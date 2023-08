Algunos restaurantes donde comer bien y barato en Granada

Es común que cuando se sale a comer a un bar o restaurante en Granada uno acabe pidiendo dos o tres consumiciones con sus respectivas tapas. Y esto hace que no sea necesario muchas veces en pedir una ración extra para acabar satisfecho. A la vez esto hace que salir fuera a comer no le suponga al ciudadano un gran desembolso. Pero no siempre el comensal que se sienta a la mesa sale con la intención de comer a base de tapas.

Las raciones, los platos o los bocadillos son también una opción muy recurrida para saciar el hambre, ya sea para consumir de forma individual o compartiendo con los compañeros o familiares que están en la misma mesa. A continuación encontraréis algunos de los lugares recomendados para comer sin pensar en tapear.

La Abuela Pepa

Este restaurante, situado en Armilla, está especializado en cachopos. Se trata de carne empanada con diferentes rellenos, que aquí podrás elegir entre su extensa variedad. Lo bueno de esto es que de un cachopo pueden comer 2 personas y quedar más que satisfechas. Si no te importa gastarte algo más, también tienen una buena selección de carne de vaca vieja. Recomendable reservar mesa con antelación.

Los Marianos

Este restaurante, cerca de la plaza Mariana Pineda, está especializado en pescados y mariscos. Desde varias clases de gambas como las quisquillas o las gambas rojas, pasando por boquerones, rosadas, pulpo o cigalas. También tienen opción de verduras frescas y algunos platos de carnes selectas. Recomendable para los amantes de la gastronomía pesquera. Si se comparte sale bastante barato.

La Buena Muerte

Especializados en hamburguesas, las sirven de todas las clases y sabores. Carnes de gran calidad se juntan con todo tipo de salsas, verduras y quesos. Como elemento diferenciador, sirven una hamburguesa bañada en el destilado Jägermeister. Claro está, recomendada solo para mayores de 18 años.

Los Bandíos

La comida que sirven en este local tiene su inspiración en la cocina americana. Eso quiere decir que salsas, queso, picante y una buena ración de carne serán los elementos principales de los platos y bocadillos que sirven en este emplazamiento. Alitas de pollo, costillas, bocadillos de carne o patatas serán parte del festín.

Mostaza Green

Desde el primer momento que esta hamburguesería abrió sus puertas, su buen hacer en la cocina los han convertido en uno de los restaurantes referentes de la ciudad de Granada. Unos entrantes bien elaborados y una carne de calidad en las hamburguesas hacen que la experiencia sea más que satisfactoria.