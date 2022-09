¿Los bares y restaurantes tienen la obligación de servir un vaso de agua a una persona que no está consumiendo?

Este verano ha sido especialmente caluroso, y se prevé que en los próximos años las temperaturas sean incluso más altas. Por eso en muchas ocasiones, estando de paseo por la calle, es común que pueda entrar ganas de beber agua. Y en algunos casos solamente hay un bar o restaurante cercano.

Así asalta la pregunta de si es posible que sirvan un vaso de agua del grifo sin pedir una consumición. En este caso la legislación española sí se pronuncia al respecto. Desde el 10 de abril de 2022 el artículo 18 de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a bares y restaurantes a “ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento”. Pero, como dice la ley, todo depende de si somos clientes o no.

Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores FACUA, declaró al medio Maldita.es que “la ley habla de clientes, con lo que el derecho no es aplicable a cualquier persona que entre en el bar si no consume nada pagando”.

Igualmente esta situación, además, antes de la ley estatal, ya estaba regulado en algunas normativas autonómicas, que también obligaban a ofrecer a los clientes del establecimiento agua del grifo de forma gratuita. Era el caso, por ejemplo, de Navarra, Andalucía, Castilla y León o las Islas Baleares, tal y como se indica en el Centro de Estudios de Consumo.

De esta forma se puede observar que los bares y restaurantes no están obligados a dar agua a aquellas personas que no hagan uso de sus instalaciones y vayan a beber y comer en el establecimiento. Esto no quita que, si una persona que no está consumiendo pide un vaso de agua de grifo, el camarero o dueño del lugar pueda dárselo. Queda bajo criterio del propio establecimiento.