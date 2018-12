La ONCE dedica un cupón a la Necrópolis Íbera de Tútugi en Galera

La ONCE se ha sumado a la celebración del centenario del descubrimiento de la Necrópolis Íbera de Tútugi de Galera, en el norte de la provincia de Granada, dedicando el sorteo del jueves 20 de diciembre a esta efemérides con cinco millones y medio de cupones que llevarán como imagen una de las esculturas del yacimiento.

El director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, presentó el martes al alcalde de Galera, Miguel Ángel Martínez, la imagen de este cupón con el que la ONCE divulgará “el patrimonio histórico granadino para dar a conocer un tesoro, no muy conocido en el resto de España, que tiene que ser un motivo de apoyo, promoción y protección por parte de todos”.

La Necrópolis Ibérica de Tútugi se compone de un conjunto de tumbas, y las plantas de estos enterramientos eran muy variadas y presentan una cavidad abierta en el suelo para contener las urnas funerarias.