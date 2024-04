Asociaciones memorialistas organizan una marcha, ofrenda floral y música en directo para conmemorar el 93 aniversario de la proclamación de la II República

Asociaciones memorialistas junto a Izquierda Unida, Verdes Equo y la Asociación 14 de Abril han organizado unos actos para conmemorar el 93 aniversario de la proclamación de la segunda República y para recordar y rendir homenaje a todas las personas que defendieron la democracia frente al golpe de estado fascista y a quienes lucharon por la recuperación de las libertades democráticas durante los 40 años de dictadura.

Según señalan los organizadores, el sábado, a las 10 horas, hay organizado desde Lagos, una marcha que emprenderá la subida a la mina del piojo en la sierra de Lújar, en un recorrido que les llevará a la entrada de la mina, también conocida como mina del maquis por su gran significación simbólica para la resistencia antifranquista en la Comarca.

El domingo, a partir de las 11:30 horas han anunciado una concentración ante la tapia del cementerio de Motril para rendir homenaje a todas las víctimas del franquismo con una ofrenda floral ante la placa allí colocada que los recuerda y preserva la dignidad de su memoria. La jornada de homenaje a la República culminará con una actuación de música y canciones, que regala Antonio Arias (Lagartija Nick) acompañado de David Rubiño, Sergio Dorozzi e Isabel Daza, que tendrá lugar en las instalaciones del Museo José Hernández Quero a partir de las 13 horas.

El portavoz de Izquierda Unida, José G. Llorente, ha recordado que hace 85 años que "Franco terminó su guerra, destruyó el primer periodo democrático de nuestra historia y encabezó una dictadura que cometió terribles violaciones de derechos humanos contra disidentes políticos y morales".

En su comparecencia ante los medios ha criticado la ofensiva reaccionaria de las derechas con su pretensión de enterrar las leyes de Memoria con las denominadas leyes de concordia que tienen como único propósito frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que se han ido abriendo paso en España.

"España no necesita concordias, como las del título de las leyes que quieren imponer las derechas, sino justicia y reparaciones", ha indicado. Al hilo, ha declarado que las organizaciones que convocan este homenaje no pueden asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una"atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares", puesto que durante décadas, incluso en democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados "caídos por Dios y por España", recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento.

Finalmente, ha declarado que no debería ser tan difícil consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución. Pero, "lamentablemente, la actitud revisionista de las derechas no lo permite, porque son los herederos de aquellos fascistas que asaltaron la legitimidad republicana y provocaron una guerra salvaje para alcanzar sus objetivos".