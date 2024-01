La Plataforma por las Infraestructuras creará un 'salón de la vergüenza' para analizar el trabajo de los políticos por la Costa de Granada

Cansados de ver como algunas infraestructuras pasan de largo de la Costa Tropical, se demoran en el tiempo o simplemente se anuncian sin una fecha concreta de inicio y finalización. La Plataforma por las infraestructuras de la Costa Tropical lamenta el "inaceptable" ritmo que llevan algunos de los proyectos, como los espigones o las canalizaciones de la Presa de Béznar - Rules, y anuncian la creación de un 'salón de la vergüenza' para conocer el trabajo real que los representantes granadinos en el Congreso, en el Senado y demás órganos del gobierno, han realizado en los últimos años por la provincia.

Medida a la que llegan después de permanecer durante un tiempo a la espera de ver como evolucionaban los distintos proyectos a los que se les dieron luz verde y tras ver como se siguen demorando en el tiempo. Desde la Plataforma exige el "avance de las tuberías" de las canalizaciones de Béznar-Rules y la inmediata adjudicación del espigón de Motril, esperando que comiencen la obras del mismo después del verano de 2024 y no se demore más en el tiempo.

Han denunciado que es "inaceptable" el ritmo de las conducciones, estando las obras del desglosado nº 9 sin comenzar, el desglosado nº 3 sin proyecto, y sin noticias del resto de desglosados que componen el sistema de Béznar-Rules, un escenario que coloca a la agricultura de la zona en una situación desesperada por la falta de posibilidad de riego, sufriendo la tala de plantaciones que se secan.

De hecho, una de las preocupaciones que muestran los agricultores desde hace tiempo es la posibilidad de que la demora en los tiempos impida que el desglosado 3 entre dentro de los fondos de Resiliencia. Según apuntaron a Granada Hoy fuentes de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, si se cumple la hora de ruta firmada, y los distintos desglosados entran dentro de los futuros planes hidrológicos, "debería estar concluido, no como nos planteaban hace años de uno por año, sino que estaríamos hablando de que se redactarían una buena parte de los desglosados", además de incidir en que para que el acuerdo alcanzado se mantenga y se pague la parte proporcional de la obra, tienen que estar todos los desglosados redactados y los agricultores conocer saber que nos va a costar, y eso tiene que ser como muy tarde en 2026". No obstante, ven complicado que el desglosado 3 pueda realizarse a tiempo. "En agosto de 2026 tiene que estar certificada la obra para que pueda entrar en fondos de Resiliencia, y saber lo que se acoge al 80% y lo que no. Vemos muy complicado que el desglosado 3 esté terminado para ese fecha, está claro que si se quiere se puede, pero es muy complicado por los tiempos".

Por otra parte, desde la Plataforma han incidido en que el único espigón de los proyectados en la Costa Tropical lleva más de seis meses pendiente de adjudicación, una situación inverosímil que hará que Playa Granada quede un verano más expuesta a la pérdida de playa con cada temporal. "Es increíble que seis meses después de la licitación de la obra, Costas no haya finalizado el proceso de adjudicación que permita el inicio de las obras del espigón".

De igual forma, la Plataforma ha lamentado que no se hayan iniciado los trámites para la construcción delresto de espigones necesarios para la defensa de la costa granadina.

Por todo ello, han denunciado que la falta de peso de los políticos de la provincia hace que las empresas pierdan competitividad ante la ausencia de infraestructuras que la comarca necesita, y se han planteado, entre otras acciones, crear un 'salón de la vergüenza', para que la sociedad granadina conozca el trabajo que los representantes políticos de la provincia realizan o no, desde las distintas administraciones por el progreso de la Costa Tropical. En este sentido, han explicado que se fiscalizará y evaluará trimestralmente el trabajo de los representantes granadinos muy atentamente teniendo en cuenta propuestas, preguntas e intervenciones en favor de comarca.

Han lamentado que Granada se encuentra en una clara inferioridad de condiciones respecto a las provincias aledañas, lo que le resta competitividad y, por ende, merma su capacidad de desarrollo económico y social. Sin ir más lejos, han comparado los resultados obtenidos en provincias limítrofes como Málaga o Almería, donde continúan avanzando en aquellos proyectos que benefician a la sociedad, "quizás nuestros políticos deban tomar nota y aprender otras formas de trabajo, han apuntado.

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha exigido a los políticos granadinos, lealtad con su tierra, trabajo para y por su tierra, la misma que los eligió para que lucharan por ella. "Las infraestructuras son indispensables para nuestra Costa; sin canalizaciones nuestros campos se secan; sin los espigones nuestras maravillosas playas desaparecen; sin conexión ferroviaria nuestro puerto pierde recursos. Sin campo, sin playas y perdiendo recursos se produce una ralentización en el desarrollo de nuestra comarca que no nos podemos permitir, y, por tanto, también en nuestra provincia".

Por último, han explicado que con esta medida pretenden preguntarle a los políticos granadinos qué han hecho por la Costa o por las infraestructuras, así como por qué la comarca lleva dos décadas esperando las canalizaciones de la Presa de Rules, los espigones siguen sin aparecer por las playas y qué pasa con la conexión ferroviaria.