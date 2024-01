El escalón de Playa Granada reaparece tras el temporal y los empresarios reclaman los espigones

La Costa de Granada vive una vez más en su particular día de la marmota. Cada vez que sopla el viento un poco más de la cuenta y el mar se revuelve, los vecinos del litoral granadino miran con preocupación a la playa a expensas de saber si el nuevo temporal afectará a una u otra ribera. En Motril, casi que ya no se llevan ni las manos a la cabeza cuando aparece el 'famoso' escalón en Playa Granada, la historia se repite cada poco tiempo.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha indicado que "no hay derecho" a que se repita este tipo de situación después de cada temporal por no tener un sistema de defensa. "Otra vez el temporal se ceba con nuestras playas. Otra vez y seguro que no será la última. Y mientras tanto el proyecto de defensa de nuestras playas, el proyecto de construcción del espigón durmiendo, el sueño de los justos en algún despacho delMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España".

García Chamorro ha lamentado a través de redes sociales que la ministra, Teresa Rivera, este "más ocupada y preocupada en criticar la labor de los jueces" que de acelerar los trámites para que se adjudique el espigón de Motril, a la espera de que comiencen la obras del mismo después del verano de 2024 y no se demore más en el tiempo.

Motivo por el que ha pedido a la ministra que realice una visita a Motril y "compruebe con sus propios ojos lo que está provocando su dejadez".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas y Chiringuitos, Francisco Trujillo, ha lamentado que una vez más, un temporal haya destrozado Playa Granada y afectado a otras playas, poniendo de manifiesto la necesidad de acometer los proyectos de protección del litoral y con mas urgencia el espigón de Playa Granada, pendiente de licitación desde hace mas de un año. El gobierno debe acelerar los trámites de los distintos espigones del litoral para terminar de una vez con este tipo de situaciones tan perjudiciales para la Costa Tropical.

Hace pocos días, la Plataforma por las infraestructuras de la Costa Tropical lamentaba el "inaceptable" ritmo que llevan algunos de los proyectos, como los espigones o las canalizaciones de la Presa de Béznar - Rules, y anunciaban la creación de un 'salón de la vergüenza' para conocer el trabajo real que los representantes granadinos en el Congreso, en el Senado y demás órganos del gobierno, han realizado en los últimos años por la provincia.

Desde la Plataforma han incidido en que el único espigón de los proyectados en la Costa Tropical, el de Motril, lleva más de seis meses pendiente de adjudicación, una situación inverosímil que hará que Playa Granada quede expuesta a la pérdida de playa con cada temporal. "Es increíble que seis meses después de la licitación de la obra, Costas no haya finalizado el proceso de adjudicación que permita el inicio de las obras del espigón".

De igual forma, la Plataforma ha lamentado que no se hayan iniciado los trámites para la construcción del resto de espigones necesarios para la defensa de la costa granadina.