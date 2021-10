Motril y el Puerto buscan cómo conseguir una mayor integración

El Puerto de Motril presentó, durante el transcurso de unas charlas junto a la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE), los trabajos que se realizarán en un periodo aproximado de cinco años, para integrar la actividad portuaria en el entorno urbano y su apertura a la ciudad, con la reordenación de los espacios portuarios y, conseguir de esta forma, una mayor eficiencia en su actividad económica.

Una integración que pasaría por la distribución de tres grandes zonas para la dársena granadina, una para mercancías, otra para pasajeros y una tercera, de nueva construcción junto a la Playa del Cable, que albergaría los puertos pesqueros y deportivos, gracias a una inversión público-privada superior a 38 millones de euros y que supondrá la apertura del Puerto, con un paseo marítimo y zonas comerciales, a la ciudad.

Según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, la integración con Motril se basa en "actuar sobre toda la fachada marítima con la apertura de una nueva dársena para albergar los usos de amarres náutico-deportivos y pesqueros, así como rellenar la actual dársena pesquera para así ir ganando una plataforma logística para mercancía limpia".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, explicó que el Plan Director del Puerto "nos ha situado en una línea de salida estratégica y crucial para dar un salto definitivo", alque llevan más de medio siglo planificando con ideas, y que "cuenta con todos los soportes necesarios para dejar atrás las potencialidades y convertirlas en realidades".

García Chamorro, indicó que la unión de Motril y el puerto deja de ser algo exclusivamente físic para implicar "un compromiso bilateral firme y valiente por transformar la propia dinámica actual del municipio, que sin ninguna duda deberá asumir que debe mirar hacia horizontes más amplios y ambiciosos", y aseguró que en caso de no ocurrir "la unión Puerto-ciudad se quedará en una simple vía urbana de conexión". Algo que según la alcaldesa no ocurrirá porque nunca antes la sociedad local había estado ni tan preparada ni tan consciente de que "para crecer como municipio hay que arriesgar y pensar a lo grande, por lo que no nos vamos a quedar ni en la mediocridad ni en la frustración".

La presidenta de RETE, Teófila Martínez, explicó que la misión de la asociación, que lleva funcionando 20 años, es la de construir una red internacional de ciudades portuarias, así como en analizar e interpretar las dinámicas y fenómenos que se manifiestan en sus relaciones, explorar sus horizontes y ver estrategias que contribuyan a construir su futuro.

La obra comprende una superficie de 412.000 metros cuadrados, con una inversión de más de 38 millones de euros a través de la inicitiva público-privada que será el que marque los usos de los espacios habilitados.