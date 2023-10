La Quisquillá, un homenaje a la estrella de la gastronomía granadina

Es un auténtico manjar y uno de los grandes orgullos gastronómicos de la provincia. Grandes restaurantes de todo el mundo la incluyen en su carta como uno de los productos estrella, incluso, recientemente fue protagonista durante la celebración de la Cumbre Europea celebrada en Granada por formar parte del menú que degustaron tanto los líderes europeos como sus acompañantes de manos de los chefs Paco Morales y Fernando Arjona.

La 'reina del mar' ha llegado a alcanzar en la lonja los 300 euros el kilo, este mismo viernes se comercializó por 125 euros. Se trata de un producto 'delicatessen' cada vez más extendido y demandado por la gran calidad que tiene y la forma de tratarlo desde su captura hasta que se comercializa, motivo por el que se ha ganado su propio nombre.

Y precisamente con la idea de poner en el lugar que se merece, tanto a la quisquilla de Motril como al resto de pescados y mariscos de la lonja granadina, surge la Quisquillá. Se trata de una iniciativa ciudadana que nació en 2016-17 con un grupo de personas relacionada con el sector pesquero y con la comercialización, con la idea de visibilizar los pescados y mariscos de la lonja de Motril, así como al trabajo de la gente del mar.

"El objetivo principal es promocionar el producto y la pesca. A lo largo de los años nos hemos ido adaptando a las circunstancias, somos una asociación sin ánimo de lucro y nos hemos encontrado muchos impedimentos, además a veces no nos encontramos con todos los apoyos necesarios. Dependiendo de los presupuestos que podamos conseguir mediante patrocinios, nos vamos adaptando. Principalmente, todo gira entorno al cocinado del producto, a que la gente pueda probar y conocer nuevas técnicas para sacarle el máximo rendimiento a la quisquilla y a todo lo que se comercializa en la lonja de Motril", explica el coordinador de la Plataforma Ciudadana de Pescado y Quisquilla de Motril, Javier Domínguez.

Al hilo, reconoce que este año les hubiese gustado hacer una gran feria de muestras, "en la Costa Tropical contamos con una gran variedad de productos de los que hacer gala y de los que sentirnos orgullosos, tierra y mar se pueden fusionar y dan como resultado productos de excelencia que, incluso utilizan en las mejores cocinas del mundo. El problema es que a veces nos fijamos más en lo de fuera cuando tenemos auténticos diamantes en el producto de cercanía. Pero siempre hemos ido variando el evento, con showcooking, visitas, muestras de productos, siempre ha ido encaminado a promocionar el producto de cercanía, al pescado de la lonja de Motril, a los restaurantes que lo trabajan".

Sin ir más lejos, en las últimas fechas han celebrado visitas guiadas y un encuentro entre Centros de Formación relacionados con el Turismo y la Gastronomía de la provincia con la idea de poner en valor la importancia del turismo gastronómico en Granada y conocer los productos de la pesca que diariamente pasan por lonja de Motril. Una iniciativa con la que se pretende mostrar a los futuros trabajadores de la hostelería y el turismo que en la actualidad la provincia de Granada es despensa de España y Europa y su puerto está llevando esta gastronomía a todo el mundo a través de los cruceros, así como crear sinergias ente ellos de apoyo y colaboración.

Domínguez resalta que el marisco es el rey de la lonja de Motril: la langosta, cigala, gamba grande, la quisquilla...Aunque también hay pescados de mucho valor gastronómico que se comercializan y funcionan muy bien, si hay que señalar a la número uno no hay duda, la quisquilla. "Hay gente que dice que quisquilla hay en muchos sitios, no solo aquí. Estamos de acuerdo, pero ya no es quisquilla de Motril. Quien la ha probado sabe de lo que hablamos, no tiene nada que ver con la de otras zonas, quizás sea por la aportación de los minerales de Sierra Nevada que recibe el pescado capturado frente a la costa granadina -desde Caleta de Vélez hasta Adra aproximadamente- lo diferencia del de otras zonas de la península, "puedes comerte una quisquilla de Motril y otra de Cádiz y no tienen nada que ver, es solo un ejemplo, porque cualquier producto que pruebes sabe diferente según donde se capture. No decimos que sea mejor ni peor, solo que ya no es quisquilla de Motril, con todo lo que eso conlleva".

Una subasta como las de antes

Otro de los eventos que van de la mano con la Quisquillá es la subasta de pescado al aire libre como se hacía antiguamente. Este año no se ha realizado, al menos de momento, aunque aseguran que la puerta siempre está abierta y lo mismo, antes de que finalice el año hay alguna sorpresa. Es uno de los eventos organizados dentro de la Quisquillá que más llaman la atención y que gusta tanto a vecinos como a visitantes.

La subasta es conocida como subasta a la holandesa, y consiste en la venta de pescado con un precio muy alto y que poco a poco va bajando hasta que alguien puja por el, y que siempre que se ha realizado ha sorprendido a todos los que se han acercado hasta la zona de subasta para ver de cerca el precio que alcanzaba el pescado. Además, llama la atención debido a que ya se hace todo de forma mecánica.

"Lo más emotivo de la Quisquillá desde que se montó es, sin duda, la recuperación de la subasta a voz que no se realiza en ningún otro sitio de Andalucía. Esperamos poder anunciar muy pronto una nueva edición de este evento porque sin duda, no estamos dispuestos a que algo histórico y tan nuestro, se pierda", añade Javier Domínguez.