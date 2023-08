La madre de Rubiales sigue su encierro en la iglesia de Motril y se mantiene en buen estado

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, cesado temporalmente como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y su cuñada, mantienen por segundo día el encierro y la huelga de hambre en una iglesia Divina Pastora, en Motril, para pedir justicia tras la polémica por el beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso.

Según han indicado a EFE ambas se encuentran en buen estado, han pasado la noche bien "dentro de lo que cabe" y tienen la intención de mantener el encierro de forma indefinida. Una noche en la que se han mantenido los apoyos de algunos vecinos de la localidad que se han acercado hasta la puerta de la parroquia, donde ambas mujeres mantienen el encierro.

Las dos se quedaron en el interior de la parroquia aprovechando que se estaban haciendo las labores de limpieza y tras decirle al párroco de la iglesia que iban a pedir por su hijo.

A primera hora del lunes, una Ángeles nerviosa se asomaba a la puerta de la parroquia para hablar con una sobrina y desde ese momento no se ha vuelto a saber nada más de ella. Las puertas de la Iglesia se han cerrado a cal y canto y varios familiares se han acercado a lo largo del día para darle ánimos y ver el estado en el que se encontraban. De hecho, varios de ellos, acompañados por un médico le han llevado agua y medicinas que habitualmente toma por las dolencias que sufre.

Desde aquel momento, han sido varios los familiares que han pedido apoyo a Rubiales. Así, Vanessa Ruiz, prima del presidente de la RFEF, pidió ayer que se termine con el "acoso y derribo" que está sufriendo su primo y su familia, ya que asegura que su tía ha tenido que abandonar su casa cuando todo esto ocurrió por no sentirse segura. "Hay gente en la puerta de su casa desde entonces, no hay derecho". Ha explicado que su tía es "una persona muy religiosa que se ha puesto en huelga de hambre y no quiere salir de la iglesia" y que la familia "está sufriendo mucho por él, no nos parece justo lo que está pasando, se le ha juzgado antes de tiempo", e incide en que en España existe la presunción de inocencia, algo que no se ha hecho con su primo.