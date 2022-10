Solicitan el saneamiento del camino del Cerro del Toro de Motril

Numerosas cañaveras y otro tipo de vegetación invaden la acera del camino del Cerro del Toro de Motril al acceso del centro deportivo La Nacla, algo que obliga a los usuarios de estas vías, principalmente jóvenes que se desplazan hasta el centro deportivo, a ir por la calzada.

Motivo por el que el concejal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, solicitará al Consistorio que se realicen los trabajos de adecuación necesarios para asegurar la seguridad de la zona, y acabar con los desechos.

Martín afirma que se trata del camino del Cerro del Toro, al inicio, al abandonar la calle San Nicolás, "donde sólo existe una pequeña acera que ha sido invadida por las cañaveras y el resto de maleza que crece junto a la vía sin control". La zona es frecuentada por personas que van a hacer deporte por el camino del canal "y por los menores que van al centro deportivo La Nacla, que se ven obligados a caminar por la calzada en un tramo de bastante tráfico y mala visibilidad".

La moción insta al Ayuntamiento a que proceda a la limpieza por desbroce y al tratamiento necesario, para que las cañaveras no crezcan sin control sobre la acera "ya de por sí estrecha" porque no solo afectan a los peatones si no a los conductores creando una situación de peligro importante.

Asimismo, el concejal andalucista propone la instalación de un espejo en el cruce del camino con la calle San Nicolás para mejorar la seguridad vial, y que se aumente la periodicidad de la limpieza en la zona "que sólo se barre cuando hace viento y se baldea cuando llueve o se atora el balate".

Por último, el andalucista ha expuesto que si la zona en la que crecen las cañaveras es de titularidad privada "el Ayuntamiento tiene las medidas legales necesarias para obligar al propietario a que las cumpla o bien el consistorio asumir los gastos y repercutirlos en la finca por lo que no hay excusas".