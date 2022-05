Torrenueva Costa abre al público de forma "oficiosa" su puente colgante a final de mayo

La expectación que genera el puente colgante de Torrenueva Costa desde que se anunció su construcción, no ha hecho más que ir en aumento. Cientos de personas han recalado ya en este rincón de la Costa Tropical con la esperanza de que el nuevo atractivo turístico de la zona estuviera abierto y situarse sobre la cristalera de su punto central, para sentir el vértigo de los cerca de 40 metros que lo separan del mar. Algo que podrá ocurrir antes de que finalice el mes de mayo, fecha que el Ayuntamiento torreño ha marcado en rojo en el calendario para abrir "de forma oficiosa" este reclamo turístico único en el litoral mediterráneo español.

De esta forma, a partir del próximo viernes 27 de mayo, los más intrépidos podrán realizar el extenso recorrido de la ruta de los miradores del municipio, atravesando dicho puente, o simplemente pasar sobre él para vivir la vertiginosa experiencia.

En este sentido, el alcalde del municipio, Plácido Lara, explica a Granada Hoy que no son pocas las personas y empresas turísticas que llaman casi de forma al Consistorio para interesarse por la inauguración del puente, por lo que "no queríamos alargarlo mucho más". "Los operarios municipales se encuentran en las inmediaciones realizando las últimas pruebas de luz, porque se ha iluminado tanto el puente como los acantilados para que todo el que vaya tenga la seguridad de que está bien iluminado, sobre todo para quien decida visitarlo por la tarde noche, y ya lo abrimos al público".

Lara indica que la fecha elegida para su gran apertura es el próximo 27 de mayo, aunque esta no será la fecha de su inauguración oficial. "Con las elecciones tan próximas no se podía hacer una inauguración, la ley no lo permite, pero creemos que no tenía mucho sentido mantener más tiempo la instalación cerrada, así que hemos decidido que ese día realizaremos una visita para abrirlo al público y la inauguración oficial se realizará más adelante. Pero queremos que tanto los vecinos de Torrenueva como los visitantes, puedan disfrutar desde ya de este reclamo turístico".

Por su parte, el delegado territorial de Turismo en Granada, Gustavo Rodríguez, resalta el trabajo realizado por el equipo de Gobierno torreño. "En el 2020 todos los municipios de la Costa Tropical optaron a unas ayudas de Playas que tenían un máximo de 500.000 euros, de los proyectos que se presentaron, seis fueron concedidos por concurrencia competitiva, entre los que se encontraba Torrenueva".

Rodríguez incide en la gran labor que se está haciendo en el municipio que "pese a ser un Ayuntamiento pequeño y con pocos recursos, han demostrado que haciendo buen uso de ellos se puede conseguir muchas cosas. Están consiguiendo unos niveles excelentes de servicios y reclamos turísticos, cuentan con su bandera azul, espigones, ahora el puente, es un Ayuntamiento que no para de trabajar y eso se premia muy bien".

El puente del "reclamo turístico"

Pese a que aún no se ha inaugurado, es casi imposible encontrar a una persona en la provincia de Granada que no haya oído hablar de él, incluso no es raro encontrar, sobre todo los fines de semana, grupos de turistas de provincias limítrofes que aprovechan el buen tiempo para visitar el municipio, probar su gastronomía y preguntar por dónde se va al puente. Es tanta la expectación que este peculiar mirador sobre el Mediterráneo levanta que varios inversores de la zona se han interesado por adquirir alguna de las viviendas que se encuentran en el camino para establecer en ellas algún establecimiento de hostelería. El responsable municipal expone que "hay varios empresarios interesados y negociando con los dueños de las viviendas del camino del Peñón de Jolúcar para montar algún negocio de restauración, incluso sabemos que también se está intentando negociar con una de las viviendas que se encuentra al inicio del camino, donde ya en su momento se montó un pequeño restaurante durante un verano".

Además, "nos ha llamado una empresa que se dedica al ocio rural y a realizar rutas senderistas de Málaga que cuenta con varios autobuses, se han interesado por saber cuándo se habría al público porque quieren ofrecer excursiones y rutas de senderismo por el entorno. En Torrenueva estamos más acostumbrados a recibir, de vez en cuando, autocares de pueblos del interior de la provincia que vienen a pasar el día en la playa, pero es la primera vez que se ponen en contacto con nosotros para mostrar su interés en la ruta senderista", indica con cierta emoción el alcalde.

Al hilo de estas primeras conversaciones, relata que esta zona del litoral granadino era conocido por su playa durante los meses de verano, pero su entorno era el gran desconocido. "Somos conscientes de que va a ser un gran reclamo turístico, pero no solo en verano, durante todo el año, y eso es algo que perseguíamos desde el principio: terminar con la estacionalidad y buscar a un turista que se mueve durante todo el año en busca de planes y de ocio y deporte alternativo".

Una vez que se abra al público este nuevo paseo sobre el mar, el Ayuntamiento pondrá unos horarios de tránsito para evitar posibles incidentes. Horarios que, pese a que aún no están decididos, se baraja que en verano esté abierto hasta las 23:30 o 00:00 y en invierno hasta las 18:30 o 19 horas.

El puente es solo un atractivo más del gran sendero que une el paseo marítimo del municipio con la playa de la Joya, en algo más de seis kilómetros y en el que el Consistorio trabaja ya para llegar hasta los nueve, con la unión de la Joya al faro Sacratif. En este sentido, hace algunas fechas inauguraron el Mirador del Hondurón en el lado opuesto del puente. Se trata de un mirador con vistas al mar de Alborán que cuenta con iluminación nocturna, una placa informativa sobre el Cañón de Jolúcar y su influencia en el litoral granadino, bancos para descansar, puntos de luz guía y la renovación del paseo que va desde el parking de La Joya.