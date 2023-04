Torrenueva vive con ilusión la representación de la Judea

La pequeña Rosario presta atención en brazos de su madre, Maite, de todo lo que ocurre a su alrededor. Casi que no quita ojo a todo el movimiento que hay ante ella en la Plaza de las Marismas de Torrenueva Costa, pese a que no es muy consciente, por su corta edad – a penas 2 años- de lo que está viendo: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Jesús de la asociación cultural Aguaviva.

Se trata de la Judea, la pasión viviente en la que participan un centenar de personas, que se representa por primera vez en el municipio torreño tras varias diferencias entre la asociación y el Ayuntamiento de Motril, donde se celebraba desde 2016 de forma ininterrumpida - a excepción de la pandemia- y que se rescató después de casi un siglo sin celebrarse.

Los soldados romanos han sido los primeros en aparecer con paso firme, mientras se contaba por los altavoces la historia de la entrada de Jesús en Jerusalén. Cientos de personas contemplaban atentos la escenografía, muchos de ellos, móvil en mano para inmortalizar la escena, otros, como la pequeña Rosario, con los ojos bien abiertos y casi sin pestañear.

"Antes estaba un poco asustada, nos hemos encontrado en el paseo marítimo la procesión de las palmas y a varios romanos, aunque lo que no le ha hecho mucha gracia son los caballos", explica Maite, quien apunta que no sabían que se iba a celebrar esta escenificación en Torrenueva. "Somos de Jaén, tenemos un piso en Acapulco y nos hemos venido a pasar la Semana Santa aquí como muchos. Nos hemos encontrado esto de casualidad porque en un principio no íbamos a salir por el viento, para que no coja frío", añade.

No muy lejos de donde se ubican madre e hija, un grupo de niños observa también la representación desde lo alto de varios columpios. La terraza de la cafetería de la plaza del pueblo también se encuentra rebosante, y muchos vecinos han optado por traerse sillas de playa para no quedarse sin sitio en la plaza.

Previamente, a los pies del peñón de Jolúcar, muchos vecinos se concentran para la bendición de las palmas y recorrer en procesión el trayecto que lo separa de la iglesia.

Los actores llevan mucho tiempo preparándose para este momento. Un grupo de romanos aguarda a las puertas de la iglesia, mientras se oficia la misa, y llaman la atención de los curiosos que se les quedan mirando. "¿Quieren una foto con los romanos? ¡Hoy es gratis!", señala uno de ellos. Los vecinos no lo dudan dos veces, las risas están aseguradas y varios aprovechan para inmortalizar el momento.

Por la noche, se volverá a repetir el ritual con la interpretación de la oración y el prendimiento de Jesús en el Huerto de Getsemaní.