Los ecologistas celebran la decisión del Ministerio de rechazar el espigón de Castillo de Baños

Hace pocas fechas se conocía la resolución medioambiental desfavorable que emitía el Ministerio de Transición Ecológica al proyecto constructivo de un dique de 175 metros en Castillo de Baños, con la que se generaría una playa seca de unos 30.000 metros cúbicos de arena, la cual suponía también una oportunidad turística para la localidad. Aún no está todo dicho, quedan varias vías abiertas que podrían dar una solución a la petición de esta zona de la Costa que podría pasar por la modificación del proyecto o bien intentar que se realice alguna de las otras alternativas planteadas en el documento de la Estrategia de actuación en la Costa de Granada, elaborado en 2017 y que con el paso del tiempo ha experimentado varias modificaciones. Un anuncio que preocupa a los responsables municipales de la zona que ven como uno de los proyectos demandados no será, por el momento, ejecutado. Sin embargo, la noticia no ha sentado a todos por igual.

Desde Ecologistas en Acción celebran la decisión del Ministerio al suponer "una esperanza para nuestra costa y nuestro mar". La asociación ecologista se ha mostrado en todo momento muy crítica con la reivindicación de los distintos espigones del litoral al entender que "se llena de hormigón la costa". De hecho, el grupo ecologista presentó alegaciones al proyecto que ha sido recientemente rechazado al entender que habría ocasionado un grave impacto en el medio marino.

El secretario provincial de Ecologistas en Acción, Juan Antonio Martínez, explica que en su momento se presentaron unas alegaciones al entender que el proyecto era "totalmente injustificado" por la gran afección medioambiental que podría ocasionar, principalmente, sobre las praderas de posidonia existentes en la zona.

Al hilo, añade que uno de los motivos por los que solicitaban que el proyecto se desestimase era por su "enorme repercusión ambiental y su nula incidencia social y económica en relación a su elevado coste". Y remarca que uno de los problemas más graves que ocasiona la construcción de espigones, diques y otras obras en el litoral Mediterráneo son las afecciones causadas a las praderas de Posidonia. Este ecosistema marino tiene una relevancia ecológica enorme y constituye una zona de reproducción y cría de fauna marina fundamental, actuando como refugio y protección de alevines.

Las praderas de Posidonia son endémicas del Mediterráneo, una de sus características es que oxigenan el agua y la mantienen limpia y transparente atrapando las partículas en suspensión, por lo que son de gran importancia para mitigar el cambio climático actuando como un sumidero de CO2. Asimismo, las acumulaciones de arribazón de Posidonia en la orilla favorecen la protección de la línea de costa de la erosión y parte de este arribazón contiene restos de esqueletos de organismos calcáreos que pasan a la arena lo que hace que se creen playas más blancas y atractivas para el turismo. Además, recalcan que dichas praderas son catalogadas como muy vulnerables e irrecuperables, se necesitan décadas para ver en ellas una tendencia de recuperación y crecimiento y cuentan con un nivel de protección muy elevado.

Por otro lado, desde Ecologistas en Acción señalan que según el informe emitido por la administración nacional formula la declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto 'Creación de playas en la zona de Castillo de Baños, en el término municipal de Polopos-La Mamola (Granada)', concluyendo que "dicho proyecto previsiblemente causará impactos adversos significativos sobre el medioambiente, sin que las medidas de prevención y corrección previstas por el promotor constituyan una garantía suficiente para la adecuada protección del medio ambiente".

Algo que, resaltan, "crea un precedente importante para los futuros proyectos de espigones que se presentarán en nuestras costas".

Durante la campaña estival que realiza cada año Ecologistas en Acción con la presencia del velero 'Diosa Maat', han incidido en la lucha contra la estrategia de defensa de la costa de Granada, que contempla la construcción de más de 30 diques y espigones para "defender" la costa, lo que en opinión de los ecologistas, "solo contribuirá a agravar los problemas existentes al modificar artificialmente la dinámica natural del litoral".

En la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado se señala que la principal afectación medioambiental por la construcción de este espigón es la presencia a menos de cien metros de una pradera de posidonia oceánica catalogada como hábitat de interés comunitario (HIC) y una zona de bancos de arena cubiertos permanentemente por aguas poco profundas también de protección y preservación especial. En ambos entornos se han detectado durante los estudios 40 especies diferentes, de las cuales 24 se localizan exclusivamente en la pradera de posidonia, y cuatro de ellas animales en peligro de extinción: la patella ferruginea, un molusco de roca endémico del Mediterráneo; la pinna nobilis, otro molusco propio de este mar; el coral anaranjado o astroides calycularis; o la lapa saffian o cymbula safiana.