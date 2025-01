"Escuchamos ruido en la calle pero pensábamos que eran petardos, ¿quién se iba a imaginar que eran tiros?"

Sorpresa, manos a la cabeza y también silencio entre algunos vecinos de Guájar Faragüit que prefieren no hablar del tema después de que algunos de ellos se vieran sorprendidos a primera hora de la noche de este pasado miércoles, cuando la tranquilidad y el silencio que reina en sus calles se viera interrumpida por el sonido de multitud de disparos, dando paso al desconcierto y la incertidumbre. Sobre las nueve de la noche, cuando muchos de ellos se encontraban ya dentro de sus casas, un vecino del pueblo se emprendió a pegar tiros al aire y sobre la fachada de varias viviendas. El presunto autor es, según apuntan fuentes cercanas al caso, un exconcejal del Ayuntamiento de Los Guájares de Convergencia Andaluza.

Ya con la luz del día y tras el susto inicial, los pocos vecinos que se encuentran por las diversas calles del pueblo se hacen los sorprendidos o aseguran no saber nada, pero en las inmediaciones de la plaza de la Iglesia la cosa cambia. Dos vecinos -una mujer mayor y un joven- comentan que algo escucharon anoche. "Yo escuché varios disparos, pero lo primero que pensé es que sería algún cazador en la montaña de enfrente, esto es como un cañón y cuando están de caza algo se escucha. Pero al rato vi desde la ventana de mi casa muchas luces y me asomé a la puerta para ver que había pasado. Llegaron varios coches de la Guardia Civil que cortaron el paso a la plaza y al verme en la puerta me dijeron que no se me había perdido nada y que me volviese a meter para dentro", señala él, que prefiere no decir su nombre porque "esto es un pueblo y aquí todo se sabe", mientras ella, que son vecinos casi puerta con puerta, asiente y asegura que ella pensaba que habían sido unos niños jugando con unos petardos. Inmediatamente, él apunta que aún no le ha dado tiempo de ir al bar del pueblo, que allí seguramente se enterará más tarde de todo lo que ha pasado.

En el bar, situado en la entrada de Guájar Faragüit hay varios vecinos que entonando el mediodía se encuentran de tertulia con unas cañas; sin embargo, al ver gente desconocida optan por callarse. Todos aseguran no saber nada o prefieren no comentar porque conocen a la familia del detenido; sin embargo, uno de ellos, Daniel, reconoce que cuando sucedió todo le pilló en su casa con su madre, y que de primeras también pensó que se trataba de unos petardos, pero tras la insistencia de la madre, decidieron ir a recoger a su hija en coche, y no se enteró de mucho más, aunque sí que le han comentado que se trata de un vecino que fue concejal del Ayuntamiento y que vive unas calles más abajo.

Hasta la zona se han desplazado varios medios / Alba Feixas

Cerca de la vivienda, una familiar del detenido, se lleva las manos a la cabeza tras ser preguntada por los hechos de esa noche. "Escuchamos ruido en la calle, pero pensábamos que eran petardos, ¿Quién se iba a imaginar que eran tiros?", lamenta mientras incide en que si llega a saber lo que estaba pasando hubiese salido a la calle en su búsqueda para intentar calmarlo. "No creo que intentase hacer daño a nadie, no está pasando por un buen momento y creo que no estaba en sus mejores facultades".

El individuo salió de su casa cargado con una escopeta y una canana -un cinturón que utilizan los cazadores para llevar los cartuchos o las balas para recargar el arma de fuego-, y por motivos que están siendo investigados comenzó a amenazar a quien se encontró por el camino y a lanzar disparos al aire y contra la fachada de varias viviendas, al menos una veintena según apuntan algunos testigos, aunque la Guardia Civil solo ha localizado unos 12 cartuchos en la zona procedentes de su arma, ya que tiene licencia en vigor para la caza y efectuó los disparos con una escopeta.

El centro coordinador de Emergencias del 112 de Andalucía recibió sobre las 21 horas la llamada de un vecino alertando de que había un hombre "algo alterado" que había llegado a la plaza de la Iglesia pegando múltiples disparos, por lo que inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil, que al llegar a la zona detuvo al individuo en la calle y lo trasladó a dependencias de la Benemérita donde se le abrieron diligencias y ha sido detenido por un delito de desórdenes públicos y otro de daños.