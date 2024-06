El mensaje viral de un bar de la Costa Tropical que pide a los clientes "paciencia" y "respeto" para el sector de la hostelería

Francisco Pérez lleva toda una vida dedicada al sector de la hostelería, desde hace cuatro años regenta junto a su mujer el bar cafetería 'Costa Andaluza' de Motril, junto al Hospital Santa Ana, y su ingeniosa respuesta al estrés y la prisa con la que llegan muchos clientes hasta el establecimiento para reclamar un servicio más rápido, no ha tardado en hacerse viral.

Es un negocio familiar y en la mayoría de las ocasiones, realizan jornadas "maratonianas" en las que se han encontrado a todo tipo de clientes, por lo que han diseñado unas camisetas para pedir respeto. "Ahora Amanda nos ayuda en la barra, pero antes estaba solo, venía mucha gente y no podía llegar a todo. Hay que tener en cuenta que aquí viene mucha gente que viene a visitar a un familiar al hospital o a una cita médica, se aguanta mucha presión y en ocasiones se les olvida que queremos atenderlos a todos de la mejor manera posible pero que al final somos personas y no llegamos a todo", explica el hostelero.

"Muchas veces llegan, piden y no levantan la vista del teléfono móvil. Estuve dándole vueltas a cuál podría ser la mejor forma de pedir un poco de respeto para los camareros, parece una broma pero realmente estamos en peligro de extinción, a veces no se respeta el trabajo que realizamos y si meten mucha presión los camareros al final acaban yéndose", lamenta Pérez, quien tras una sonrisa reconoce que en su caso no puede irse porque "soy autónomo" y "tengo que sacar esto adelante".

Motivo por el que cada día lucen en su uniforme una ingeniosa frase que arranca más de una sonrisa y que es objeto de múltiples fotos. "Camarer@, especie en extinción. Por favor, modere su impaciencia".

"Cuando el bar está lleno, todo el mundo quiere que le atiendas rápido", relata Pérez. Al hilo, incide en que además de la clientela ligada al centro hospitalario, también tienen la fija que busca refrescar su garganta tras años de amistad y los propios vecinos del barrio. "Intentamos siempre diferenciar entre el trabajador que viene con más prisa a tomarse un café, del que viene para hacer tiempo o por el hecho de tomar algo tranquilamente, pero en ocasiones con el propio ajetreo es imposible".

Sobre el estado del sector, apunta que es "preocupante". "El problema es que no hay muchos camareros, lo mismo necesitas un camarero para ciertas horas del día pero no puedes llamar a alguien para que venga a trabajar solo unas horas al día, eso es insostenible. Intentas hacerlo lo mejor posible, así que hice las camisetas para que al leerlas, aquella persona que viene con más prisa piense que el camarero está solo y hay que relajarse un poco más, si al final será una cuestión de esperar un par de minutos más o menos".

"El camarero trabaja cuando todos los demás descansan"

El hostelero incide en la dificultad que hay en el sector para encontrar trabajadores por lo sacrificado del trabajo. "Hay que estar preparado para trabajar de cara al público, pero no solo en la hostelería, todos aquellos sectores en los que los empleados tienen que trabajar de cara al público saben la presión que hay que aguantar, no todo el mundo sirve para esto. Además, no hay que olvidar que en la restauración el camarero trabaja cuando todos los demás descansan, a veces es difícil encontrar a alguien que quiera trabajar cuando sus amigos están de descanso, llega el fin de semana o llega el verano".

Y añade que es una profesión "muy sacrificada", ya que "cuando todo el mundo está de fiesta, tú estás trabajando". En este sentido, reconoce que no se trata de un problema nuevo, sin embargo, la merma en el número de personas que buscan empleo en este sector acentúa el problema.

La hostelería en Andalucía

El hostelero es un sector con gran peso en la comunidad andaluza. Hace pocas fechas, durante una reunión de la junta directiva de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía en Granada, su presidente, Javier Frutos, enfatizó el peso económico que tiene la hostelería en el conjunto de Andalucía, con más de 324.000 trabajadores a cierre del mes de abril (último dato oficial disponible) e incrementos interanuales en todas y cada una de las provincias. Además, el peso laboral de la comunidad autónoma en el conjunto de España es del 18%.