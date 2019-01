Motril se rebela: negativa en bloque a ubicar el centro de inmigrantes junto a la central de CLH

Ni en el pabellón militar EVA-9, ni junto a la central de CLH, ni tampoco en cualquier zona que se encuentre fuera del recinto vallado del Puerto de Motril. Esta es la postura que mantienen tanto el Ayuntamiento como los vecinos de la localidad sobre la ubicación del Centro de Acogida de Extranjeros (CATE) de Motril, que el pasado martes fue avanzada por Granada Hoy. Una reacción que ayer no obtuvo respuesta oficial por parte de la Subdelegación del Gobierno.

“Hemos tenido conocimiento de que técnicos de la Dirección General de la Policía Nacional están ultimando los trámites para la instalación del nuevo CATE en unos terrenos junto a la central de CLH pero fuera del recinto portuario. No lo vamos a consentir”. Así de contundente se mostró ayer la alcaldesa de Motril, Flor Almón, que aseguró que al igual que se “negaron en rotundo el año pasado a la construcción de un CIE en Motril en la zona del antiguo cuartel EVA-9, ahora nos vamos a negar a la construcción de un CATE en esa zona”.

Junto con el teniente alcalde y responsable de las áreas de Urbanismo y Obras Públicas, Antonio Escámez, la alcaldesa reiteró que “no se va a hacer nada que los motrileños no quieran. Estamos a su lado y vamos a apoyar lo que nos digan, por encima de cualquier administración”.

Tal y como confirmaron fuentes del Consistorio motrileño la tarde de ayer a este diario, su postura es “clara”: que el CATE se ubique “o donde se encuentran actualmente los módulos, o donde está el antiguo edificio, o el algún punto del perímetro vallado, pero no fuera de él”.

En la misma tónica se pronunciaron ayer los motrileños de la zona que, tal y como explicó la presidenta de la asociación de vecinos de Santa Adela, Lidia López, después de que no se haya hecho en el EVA-9, estaría muy mal que permitieran que lo pusieran aquí”.

Asimismo, López afirmó que la unión vecinal es plena, como han demostrado en otras ocasiones como el pasado año cuando paralizaron los trasvases de arena en Playa Granada, que “pararán” la obra del CATE: “Ya saben cómo somos los vecinos en la playa y Varadero, estamos muy unidos y no vamos a partir eso. Al igual que paramos las máquinas de arena, pararemos esto”.

La parcela donde se prevé instalar el CATE pertenece a la Autoridad Portuaria –fue esta precisamente la que la ofreció al Gobierno– y, según manifestó el miércoles la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, “se están iniciando los trámites necesarios para comenzar las obras de adecuación cuanto antes”, tras haber obtenido la zona el visto bueno de los técnicos de la Policía un día antes.

Por ello, la reacción de rechazo por parte de Motril cogió por sorpresa a la Subdelegación del Gobierno de Granada ya que, según fuentes de la misma, “se trata de una ubicación que pertenece al Puerto”, por lo que sí sería considerado recinto portuario. Si bien, de forma oficial no se pronunciaron sobre el rechazo por parte de la localidad.

Al tratarse de un centro que, ocupado, cuenta con permanente custodia policial, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no entraron a valorar la ubicación pues “es la administración la que tiene que localizarla”, si bien, reiteraron que dicho espacio debe “cumplir con los requisitos de seguridad y facilitar el trabajo policial”. El SUP, que insistió “en la necesidad de la construcción de manera urgente de un nuevo centro que garantice la seguridad de los policías que allí trabajen”, volvió a reiterar que a lo que sí se negarán es a la construcción de “un macrocentro de recepción de inmigrantes o de un CIE”.