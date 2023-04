Otro bronce histórico para la granadina Ana Alonso

La granadina Ana Alonso Rodríguez (Club Alpujarra), considerada la mejor esquiadora por montaña española de la historia, ha logrado este viernes el bronce en la prueba Individual de las finales de la Copa del Mundo ISMF.

Alonso fue tercera en la prueba celebrada en Tromso (Noruega), en la que la dominadora de la Copa del Mundo, la francesa Emily Harrop, se ha colgó el oro y la italiana Alba de Silvestro fue plata.

La pupila de Javier Argüelles Cienfuegos acumula en Noruega un oro en el Relevo Mixto junto con Oriol Cardona del martes, una séptima plaza en la Vertical del miércoles y el bronce este viernes en la Individual.

Y esta sábado aún queda la última carrera, la de Sprint, modalidad en la que Ana Alonso ya sabe lo que es subirse al podio esta campaña.

En la prueba de este viernes, la corredora del Club Alpujarra dominó el inicio de la misma, fue en la parte intermedia en segunda posición y en la tercera transición tuvo un problema al no desenrollarse las pieles de foca para iniciar la última subida, lo que aprovechó la italiana Alba di Silvestro para tomarle una ligera ventaja hasta la línea de meta.

Declaraciones

“Estoy súper contenta, porque después de los Mundiales y Austria, conseguir esto es guapísimo, la verdad”, indicó Ana Alonso a la conclusión de la prueba.

“He salido creyéndomelo mucho. En la primera subida he llegado primera y abajo también. La segunda subida se me atrancó un poco, empezaron a pasarme, pero me dije ‘venga, vamos, colócate otra vez’. Y en la última subida iba pillando a Alba y en la bajada la pasé. Pero en el cambio se me quedaron pegadas las pieles y estuve mucho rato. Me volvió a pasar Alba, y ya era como una subidita de cinco minutos corriendo, corriendo, pero al final me ha ganado”, detalló.

“Me ha dado coraje, porque podía haber hecho segunda, pero súper contenta como digo”, aseguró la gran campeona española, que se quedó a sólo ocho segundos de la plata.