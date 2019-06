La jugadora de baloncesto granadina Belén Arrojo está muy centrada en su futuro. Tras unos buenos resultados con el Perfumerías Avenida (Salamanca), la alero se incorpora la próxima temporada a la plantilla del Gernika. Además, compagina su carrera deportiva con el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) en la Universidad a Distancia.

Después de haber participado en el Mundial del año pasado en Tenerife, donde la selección española se llevó la medalla de bronce, Arrojo no ha sido convocada esta vez para el Eurobasket que se disputará a partir de la semana que viene en Serbia y Letonia.

¿Cómo calificaría la temporada que ha hecho el Perfumerías Avenida?

Estamos muy contentas porque hemos ganado la Copa de la Reina y la Súper Copa de España, aunque la Liga no ha podido ser. Desde mi propia posición puedo decir que estamos muy felices por esos dos títulos, pero ha sido una pena no haber podido ganar la Liga DIA.

¿Por qué ha decidido marcharse del club?

Al final como jugadora joven que soy, he de decir que he disfrutado muy pocos minutos, por lo tanto he estado buscando un equipo en el que pudiera disputar más tiempo. Creo que en el Gernika seguramente tenga opciones de jugar esos minutos que me han faltado en el Avenida.

¿La decisión de irse del Avenida fue previa a saber de la oferta del Gernika?

Tenía la opción de seguir en el Avenida y no lo hice por lo que he dicho. Prefería un club en el que jugar más minutos. Cuando decidí no seguir, busqué otras opciones y me quedé con la que me ofrecía el Gernika.

¿Qué tal su experiencia con las compañeras que ha tenido en el equipo salmantino?

En una palabra, increíble. Personalmente ha sido un año duro, sobre todo al final, por el tema de los minutos, pero me quedo con que he entrenado con muchas de las mejores jugadoras del mundo. Incluso teníamos alguna americana de la WNBA. Lo que saco de este año es que he mejorado y he crecido como jugadora, y que he aprendido mucho de ellas. Al final todo lo que me llevo es positivo.

¿Ha conocido ya a sus nuevas compañeras y a Mario López, el entrenador del Gernika?

Al entrenador ya lo conocía, ya que en la Liga DIA llevo bastantes años y al final nos conocemos todos. A muchas de mis futuras compañeras las conozco de jugar contra ellas y además me han hablado muy bien de ellas. De los nuevos fichajes no sé mucho, pero supongo que me iré haciendo al equipo.

¿Cree que puede hacer buena piña con ellas?

Sí, por supuesto. El grupo que estaba el año pasado es súper bueno, son muchas españolas y eso es positivo para un conjunto nacional. Va a ser un gran equipo humano, aparte de la propia plantilla de jugadoras.

¿Cómo fue la experiencia de participar en el Mundial de Tenerife del año pasado, ya que ganaron el bronce y además contaron con el apoyo de la afición al jugarse en España?

Fue algo increíble. Era mi primer campeonato con la selección absoluta, y quedamos terceras del mundo en Tenerife, con toda nuestra afición y nuestra gente apoyándonos.

¿Por qué cree que no la han seleccionado este año?

Al final todo es resultado de lo que he comentado antes. No he disputado los minutos necesarios, y el seleccionador no puede convocar a personas que no hayan jugado suficiente, por lo que me veo afectada en ese aspecto.

¿Se esperaba la noticia?

Sí, me la esperaba, pero siempre tienes el gusanillo de ver si te llaman. A pesar de eso me la he tomado con total normalidad, y creo que las convocadas se lo merecen, ya que son jugadoras que han actuado muy bien en la temporada, como yo me lo hubiese merecido de ser así.

A pesar de no estar convocada, ¿cómo cree que le irá a España en el Eurobasket?

La selección española tiene muchísimos méritos, aunque es complicado porque las selecciones de otros países están creciendo, pero creo que va a tener un papel muy importante como hace cada año. Y ojalá que lleguen hasta lo más alto y sean campeonas de Europa.

¿Cómo se presenta su verano?

Descansé un poquito cuando acabó la temporada, y ahora estoy entrenando en gimnasio y en pista, estudiando porque tengo exámenes dentro de poco, y disfrutando de la familia y de mi tierra.

¿Qué está estudiando?

Estoy en tercer curso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad a Distancia. Tengo los exámenes finales de junio ahora en una semanilla. La verdad que tengo poco tiempo y lo aprovecho para estudiar.

¿Cómo compagina el estudio con el baloncesto profesional?

Es complicado. Cuando vuelves cansada de los viajes y de tanto entreno lo último que te apetece es estudiar, pero tienes que ser responsable, ir al día y mirarte las asignaturas. Tengo que hacer trabajos cada semana, lo cual me hace estar muy activa y ser muy constante. Las fechas límite de entrega te hacen ser mucho más responsable.