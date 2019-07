Nada mejor para mirar al futuro más inmediato que recordar el pasado más reciente. Es lo que ha hecho Carlos Corts, el base granadino del Covirán Granada. El joven jugador (22 años) seguirá a las órdenes de Pablo Pin al menos una temporada más tras haber cumplido con creces en la pasada, consciente de su rol en el equipo y con la humildad de quien tiene mucho camino por recorrer. De momento, aprovecha los días que faltan para iniciar la pretemporada sin descuidar la preparación.

¿Cómo van las vacaciones?

Muy bien. Desde que terminamos la temporada hemos estado parados tres semanas y descansando, pero ya llevo tiempo entrenando porque los dos meses que tenemos de parón hay que aprovecharlos.

Han sido unas vacaciones muy merecidas.

Sí. Hemos hecho un buen trabajo durante toda la temporada y además hemos conseguido un resultado bastante bueno que, se podría decir, incluso ha sido inesperado.

La renovación ha sido la alegría del verano.

Tenía muchas ganas de continuar en Granada porque creo que en cualquier otro sitio no voy a estar mejor. Estoy en casa, se me está dando mucha confianza y aunque no tenga un papel principal me gusta el que asumo. Sigo con ganas de seguir mejorando y de poder aportar más al equipo.

Esta temporada pasada asumiste bien tu rol como tercer base del equipo tras la llegada de Josep Pérez.

Yo pensaba que me iba a costar más sacar más minutos pero al final esa competencia que hay en los entrenamientos, porque uno está obligado a competir, te hace mejorar mucho más y que saques lo mejor de ti. Que venga gente buena en tu posición siempre es positivo.

¿Qué tal es la relación con los otros dos bases del equipo, Carlos de Cobos y Josep Pérez?

Con Carlinhos llevo cuatro años y está va a ser mi quinta temporada con él. Con él todo es genial, yo le quiero mucho y él a mí. A Josep no le conocía de antes y la verdad que nos llevamos bastante bien.

¿Qué le han transmitido los dos, que tienen más experiencia?

Josep, a pesar de ser joven lleva muchos años jugando en esta liga, y la verdad es que me ha apoyado mucho. Carlinhos es un veterano y lleva muchos años detrás mía ayudándome en todo lo que puede.

¿Qué destacaría de su juego durante la pasada campaña?

Creo que el paso más importante que he dado es la regularidad. Los años anteriores pequé de ser algo irregular y me costaba mantener el nivel. Este año he sido muy regular y siempre he aportado cosas.

Pablo Pin le ha sacado a pista muchas veces para cambiar el ritmo del partido.

Sí... porque también cumplo el papel de intentar revolucionar el partido. Carlinhos y Josep tienen un ritmo y si ese ritmo no funciona hay que cambiarlo de alguna manera y el que tiene que hacerlo soy yo, que entro para darle más revoluciones al equipo. Es un papel que tengo que cumplir. Yo también sé jugar de otra manera, pero éste es el rol que tengo y creo que se me da bien.

Su mejoría en el tiro ha sido evidente esta temporada.

También creo que he estado más regular en el tiro este año. Creo que este año he hecho una muy buena temporada, en la que he mejorado mucho. Esto es debido a la confianza que se me ha dado, especialmente la confianza para cometer errores. Así es como se mejora, cometiendo errores y aprendiendo.

No le tiembla la mano a la hora de lanzar en momentos complicados, ¿es un jugador descarado?

Me gusta ser un jugador descarado. Si es un buen tiro no lo pienso porque lo voy a hacer y si es en momentos finales me motiva mucho más. Normalmente disfruto menos de los minutos finales por los compañeros que tengo. Pero cuando he estado en pista me gusta tener el balón. Puede que a algunos jugadores se le encoja la mano pero a mí me gusta mucho. Es instintivo, me vengo arriba. Va con la personalidad de cada uno. Yo no sé el porqué, pero me sale solo: llegan los momentos finales y hay tensión en el partido y me sale solo asumir tiros o coger el balón para intentar producir un tiro para un compañero. Me extraña porque yo fuera soy un tipo muy tranquilo.

¿En qué más ha mejorado?

En el tiro me estaba costando mantener un ritmo constante, sobre todo en los triples, pese a que considero que soy un buen tirador. Lo más importante es que he sido constante, que he estado siempre preparado y aunque juegue poco no me he salido de la dinámica del equipo.

La mejoría en el tiro se traduce en confianza.

Es como la pescadilla que se muerde la cola. Uno mejora el tiro porque tiene más confianza y con confianza mejoras el tiro. Por el contrario, si te metes en un bucle de estar sin confianza muchas veces es complicado salir de allí.

Es muy joven, así que tiene aún tiene un amplio margen de mejora.

Sí, y el momento para mejorar es ahora, en verano, porque durante la temporada estamos más centrados en la mejora del equipo y más aquí en Granada, donde lo que más se busca es hacer un equipo sólido. Por esto tengo que aprovechar estos días también para mejorar el aspecto físico.

Cuando comenzó la pasada temporada ni se os pasaba por la cabeza la gran temporada que ha hecho el Covirán.

La verdad es que yo pensaba que teníamos un equipo muy competitivo. La verdad es que nunca se sabe porque no conocía el nivel del resto de la liga.

¿A qué altura de la temporada nota que el equipo funciona mejor de lo que se esperaba?

Pienso que todos lo notamos pronto porque desde el principio hemos estado del octavo puesto para arriba. Esto era complicado y más con un equipo de nacionales. La verdad es que al final hemos competido siempre y en todo momento todos queríamos estar en el play off.

¿Pensaba al inicio que era una temeridad un equipo sin extranjeros en la LEB Oro?

Hay buenos jugadores españoles para estas ligas porque en ACB sí que hace falta el jugador extranjero. Pienso que en estas ligas hay muchos jugadores españoles que se cuenta poco con ellos. Al respecto, hay que fijarse en lo que hemos hecho nosotros, que hemos salido adelante y todos éramos nacionales. No obstante, hay que buscar bien y esto tiene un trabajo muy grande por detrás por parte del club.

¿Cuál fue la clave en la pista de juego para la buena temporada que ha hecho el Covirán?

Pues la unidad y jugar en equipo. Pocas veces hemos tenido un partido en el que uno meta 30 puntos. Esto nos lo decía Pablo. Siempre hemos tirado todos juntos del carro y esto se ha notado mucho tanto dentro como fuera de la pista. Esto ha sido nuestra marca.

La jornada 26 fue excepcional en el plano individual.

–Ese día no sentí nada especial. Sólo que fui entrando en ritmo y en una racha que no paraba. Ya al descanso, cuando llevaba varios puntos, pensaba que la segunda parte iba a estar más complicada, pero me siguió entrando todo. Ha sido el partido más acertado que he tenido nunca, además en el Palacio y en un partido importante ante un Huesca fuerte y nosotros con muchas lesiones. Estuve muy acertado y la verdad es que aún no me lo explico.

Ese día fue MVP de la jornada.

No me lo esperaba porque no hice una valoración demasiado elevada. Es verdad que a los bases nos cuesta mucho porque, entre otras cosas, no sumamos en rebotes ni en faltas recibidas porque tenemos menos contactos. Con 26 puntos de valoración fui el MVP y la verdad es que no me lo esperaba, pero me encantó y la verdad es que sentí una satisfacción inmensa.

¿Algún partido que prefiera olvidar a nivel personal?

La verdad es que aquí en Granada no he llegado al momento de jugar muchísimo para hacerlo muy mal. Si lo hago muy mal soy el primero que pido el cambio porque considero que si no estoy bien en la cancha me gusta más cambiar y cortarme el ritmo. Pienso mucho en el equipo, no soy egoísta.

La eliminatoria con Mallorca fue una pena.

¡Uff! Fueron dos partidos decididos por un punto de diferencia, hubo dos prórrogas. Al final se decidió en nada. Lo mismo que ganaron ellos pudimos ganar nosotros. Fue una auténtica eliminatoria de play off, para mí fue muy bonito y disfrutamos un montón. Hubo mucho pique en la pista, sano pero pique. Nos dijimos de todo y nos pegamos un montón, fueron partidos muy bonitos. Nosotros encaramos la eliminatoria con nuestro estilo, tirándonos al barro y peleando.

Visto lo visto no hubiera sido extraño ver al Covirán en la Final Four. ¿Qué hubiera pasado en Bilbao?

Pues hubiéramos jugado sin presión alguna, a disfrutar. Y por qué no meternos en la final e, incluso haber ascendido. Hubiera sido espectacular. Imagínate el fútbol el baloncesto a primera a la vez (risas). Hubiera sido algo histórico.

¿Siguió al Granada CF durante la temporada?

No mucho porque estamos centrados en lo nuestro, pero soy de los que se alegra de que el fútbol ascienda. Hay muchas veces que en la ciudad se crea una rivalidad innecesaria entre fútbol y baloncesto pero yo pienso que es absurdo porque somos la misma ciudad. Cuantos más deportes tengamos arriba será más positivo para Granada y mejor para todo el mundo.

¿Qué tal con Pablo Pin?

Nunca había pensado en tener que responder a esta pregunta. Yo con Pablo tengo una relación bastante buena. La verdad es que me ha dado mucha confianza este año. Para mí es muy importante tener un entrenador que a pesar de cometer errores siga dando confianza porque esto me ha hecho aprender. Es por esto que, creo, he mejorado durante la temporada. Pablo me ha dado mucha confianza incluso para cometer errores.

¿Cuál es la meta de Carlos Corts?

Pienso que lo suyo es ir paso a paso. Si he de ponerme una meta siempre sería la más alta, pero hay que tener los pies en la tierra. Considero que tengo nivel pero no sé hasta qué punto quiero sacrificar todo lo que tendría que sacrificar para llegar muy lejos. El deporte de altísimo nivel es muy sacrificado. Ya lo es en el nivel en el que estamos ahora. Mejor es ir paso a paso, planteándomelo en cada temporada.

¿Compagina bien el baloncesto con los estudios?

Sí. Bueno, este año no he podido seguir con ingeniería informática pero sí estoy estudiando temas de bolsa, un tema que me apasiona.

Su renovación se comunicó a la vez que la de David Iriarte, otro jugador que también compagina sus estudios con el baloncesto.

David está en medicina y estudia una carrera muy complicada. Yo sería incapaz de estudiar eso porque a mí me cuesta mucho ponerme delante de unos apuntes.

Para la próxima temporada el listón está muy alto.

Es un arma de doble filo. Por un lado nos permite podemos subir el nivel con las nuevas incorporaciones y por otro está lo que hemos hecho. No obstante pienso que no hay que agobiarse y lo que tenga que salir, saldrá. Creo que salimos sin la presión de conseguir un ascenso. No hay que tener prisa, sino que hay que seguir haciendo las cosas bien y en el club se están haciendo muy bien. En Granada gusta el baloncesto, nos ve mucha gente y pienso que tarde o temprano se va a ascender. Si un día se asciende me gustaría estar porque subir con el equipo de mi ciudad a la ACB sería una locura.

En su casa el baloncesto se vive casi como en la familia de los Pin.

Pues sí, pues mi tío, mi padre y mi hermano jugaron al baloncesto como profeionales. Yo he jugado al baloncesto por mi hermano, que para mí es un referente en todo.

Su padre y su tío fueron pívots y Carlos Corts es base.

Pues sí. Ya podría haber salido un poco más alto.