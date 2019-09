Para el encuentro ante el Delteco, el preparador nazarí cuenta con todos sus efectivos , por lo que no tendrá problemas para administrar los tiempos en las rotaciones.

El calendario ha deparado al conjunto nazarí un inicio de temporada complicado –después de recibir a los guipuzcoanos se visita al Huesca–, por lo que los granadinos buscarán una victoria que, además de ser de prestigio, permitirá a los de Pin evitar empezar con un balance negativo en la clasificación, un hecho que no ocurrió durante toda la pasada temporada.

Pablo Pin: "Es un buen momento para jugar ante el Delteco"

El entrenador del Covirán, Pablo Pin, cree que es positivo enfrentarse a un recién descendido como es el Delteco GBC en la primera jornada de competición:“Es un buen momento para jugar contra ellos”. El técnico explica que el guipuzcoano “es un equipo que ha cambiado muchos jugadores y no es fácil construir un equipo con jugadores nuevos”. Este dato contrasta con el Covirán, pues “nosotros sí tenemos muchos jugadores del año pasado y ahí podemos tener una ventaja”. No obstante, Pablo Pin no oculta que “sabemos que el Delteco es un equipo que puede ganar en nuestro campo”, y considera que de ganar a los de Marcelo Nicola “sería una victoria muy importante para nosotros”.