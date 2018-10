Exclusivas razones deportivas

Luis Enrique recuperó al centrocampista Koke para la selección y rechazó de nuevo llamar a Jordi Alba a pesar del gran momento que atraviesa el lateral del Barcelona.

El seleccionador nacional convocó a Alcácer, Jonny, Rodrigo, Bartra y el propio Koke como principales novedades para jugar el próximo jueves un amistoso ante Gales y cuatro días después el partido de la Liga de Naciones ante Inglaterra en el Benito Villamarín.

Pero más que eso, llamó la atención la nueva ausencia de Jordi Alba, un jugador que el miércoles confirmó su excelente nivel al participar decisivamente en el triunfo por 2-4 del Barcelona sobre el Tottenham Hotspur con tres asistencias y una presencia constante.

"No tengo por norma hablar de algún jugador que no esté en la lista", aclaró en rueda de prensa Luis Enrique para obviar el conflictivo asunto. "Nunca he dejado fuera a un jugador por temas personales, siempre por temas deportivos. Desde el principio he dicho que hay jugadores a muy alto nivel que se quedan fuera y que quizás sea injusto, pero sólo hay espacio para 23 futbolistas", dijo.

Desde su etapa como entrenador del equipo azulgrana se vino rumoreando una eventual enemistad entre Luis Enrique y Jordi Alba, unas especulaciones que siguen creciendo con las repetidas ausencias del defensor en las listas del seleccionador.

"Si explicase aquí todo lo que pienso, estaríais aburridos. Represento a la selección e intento gestionar todo de la mejor manera posible, sabiendo que despierta mucho morbo cualquier cosa que pueda suceder", comentó Luis Enrique a la prensa.

En cambio, el seleccionador sí recupero al atlético Koke, cuya ausencia sorprendió en la anterior convocatoria. "Si está en la lista es porque ha hecho méritos. Es muy importante en su club y yo elijo a mis jugadores. Estoy abierto a que los jugadores me sorprendan y están abiertas las puertas del reconocimiento y de poder estar en la selección mucho tiempo si cumple con lo que yo quiero", analizó.

Carvajal, Isco, Íñigo Martínez, Sergi Roberto y Diego Costa quedaron excluidos por diferentes lesiones. El regreso de Alcácer a la delantera del equipo nacional llega tras su salida del Barcelona para jugar en el Borussia Dortmund, donde su rendimiento está siendo satisfactorio.

Quizá la mayor sorpresa fue la inclusión del lateral Jonny, cedido por el Atlético de Madrid al Wolverhampton.

La última de las novedades fue Bartra, un futbolista que Luis Enrique utilizó poco durante su etapa como entrenador del Barcelona, pero cuyo rendimiento actual en el Betis está siendo óptimo.

Una nota singular fue la inclusión de sólo un futbolista del Barcelona. La ausencia de Sergi Roberto por lesión dejó a Busquets como único azulgrana. Luis Enrique sugirió que utilizará el encuentro ante Gales para experimentar algunas variantes.