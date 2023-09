Nuevo éxito en la celebración del VII Torneo de Ajedrez Ciudad de Guadix

Éste pasado domingo se celebró la VII dedición del torneo de ajedrez Ciudad de Guadix y Memorial Luis Muriel que cuenta con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guadix, representada por Jesús Samaniego. Asistieron al evento 70 participantes completando así el aforo máximo permitido por lo que fue todo un éxito de participación. Acudieron jugadores de todas las provincias de Andalucía y destacar la gran participación de jugadores de la zona almeriense.

El torneo se disputó como en años anteriores en la biblioteca municipal de Guadix, lugar con un acondicionamiento extraordinario para la práctica de este deporte.

Los campeones fueron en categoría sub 10 César García del Club Puerta Elvira, en sub 12 Eric Ruiz del Club Puerta Elvira y en sub 16 Pablo Sánchez del Club Ajedrez Ciudad de Guadix. El trofeo al mejor veterano fue para Alfredo Gómez del Club La Zubia y mejor jugadora femenina clasificada fue Eva María Aceituno, también de ese club.

Ya en el pódium tenemos al tercer clasificado José Javier González del Club Puerta Elvira, el segundo clasificado Gonzalo Sánchez-Palencia del Club Ciudad de Guadix y el campeón de esta edición fue Ángel Luis Castillo del Club Puerta Elvira. El concejal de Deportes, Jesús Samaniego, también estuvo presente en la entrega de premios.