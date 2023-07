El atletismo granadino debuta en el Campeonato de España

Así como en la mañana Albert Amezcua se hacía con la plata en la final de la prueba de 10.000m marcha, por la tarde otros tres atletas granadinos han competido en sus respectivas categorías en la primera jornada de este Campeonato de España Absoluto de Atletismo.

El primero de ellos ha sido el corredor del conjunto Granada Joven Alejandro Ávila, que no ha podido pasar de la primera de las tres semifinales clasificatorias para la final de 400 metros valla, y ha finalizado en séptima posición con un tiempo de 56'80. Los tres primeros fueron Iker Alfonso, del Grupompleo Pamplona At, Pablo Drees, del Unicaja Jaén Paraíso Interior y Daniel Blanco, del Atlético Salamanca.

Posteriormente, a partir de las 19.30h llegó la hora de la velocidad en las pruebas de 100m lisos, donde han competido José Luis Jiménez en la categoría masculina y Sonia Molina en la femenina. El primero, tras quedar cuarto en la semifinal, su clasificación estuvo un tiempo en el aire debido a que el sistema de puntuaciones es diferente dependiendo de cada prueba y el tiempo medio de cada una, pero finalmente logró estar en las semifinales, que se celebran el sábado a partir de las 19.00h.

Por otro lado, la granadina Sonia Molina se clasificó directamente tras ser la más rápida en su semifinal con un tiempo de 11"80. La final de los 100 metros femeninos se disputará el sábado a las 21.15. La segunda clasificada fue Alba Borrero con 11"81 en lo que fue prácticamente un empate, mientras que la tercera clasificada fue Ericka Badeau con 12". Veremos si Sonia es capaz de traer otra medalla para Granada.

No tuvo tanta suerte José Lorenzo Hernández al principio de la final de lanzamiento de peso, ya que hasta el tercer lanzamiento no logro realizar uno válido. Fue en este intento cuando consiguió 17,12m que lo colocaba quinto de forma momentánea, y tras no poder mejorar ese tiro, finalizaría en esa posición en una final que ganó Carlos Tobalina con una marca de 19,65m.