A pesar de la derrota sufrida el pasado domingo en San Sebastián el técnico del Covirán, Pablo Pin, ve a sus jugadores “bien. Caer en San Sebastián dolió, pero todos estamos viendo que vamos mejorando y dando pasos hacia adelante. Si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, este sábado estaremos en condiciones de competir el partido para intentar ganarlo que para nosotros sería muy importante”.

Y es que Pin cataloga el duelo ante el Huesca como un partido que de ganarlo sería como “vencer dos”. En Huesca caímos de un punto y de ganar, empataríamos a victorias y nos podríamos por delante si vencemos por más de uno” explica, para continuar señalando que “en caso de posibles empates a final de temporada, sería un rival al que superaríamos en caso de ganar el average particular”.

Duelo clave

Quizá por ello, tiene claro que “los dos equipos sabemos de la importancia del choque”, y eso que reconoce que “estamos teniendo muchas dificultades. En muy pocas semanas he tenido disponible a toda la plantilla a tope a nivel físico”. Además, apunta que “las excesivas expectativas que se habían creado sobre nosotros tampoco nos han ayudado”. Sin embargo, todo ellos lo quiere “transformar para utilizarlo hacia la motivación y que no suponga una carga”.

El técnico del Covirán Granada está seguro que “para nosotros tiene que ser un reto salir hacia adelante y lo vamos a hacer seguro”. Y lo argumentó apuntando que “la diferencia entre la victoria y la derrota es muy corta. El otro día conté hasta cinco encuentros perdidos en los últimos 30 segundos. Es cierto que llevamos cinco derrotas seguidas, pero también lo es que hemos sido capaces de competir en Oviedo, Orense, San Sebastián...pistas muy complicadas”. Al hilo, manifiesta que “la cara de pena no da puntos. El estar tristes no nos va a dar canastas ni nada. Si somos capaces de ser positivos, estar felices fuera de la pista y que el grupo no se rompa y meter todo ello en la cancha, mejoraremos”.

Su cargo

La situación deportiva de los rojinegros no invita al optimismo, pero Pablo Pin ha visto últimamente en sus jugadores “más alegría y otra actitud, como acompañar al compañero cuando falla y aplaudirle”. Y es que “es importante trabajar con optimismo y una buena mentalidad”, arguye. En caso de derrota, su puesto podría peligrar y el granadino es consciente: “Los entrenadores vivimos de los resultados pero trabajo en un club donde hay un buen conocimiento del baloncesto y si se analizan las cosas fríamente, hemos estado muy cerca de ganar muchos partidos”, sentenció.