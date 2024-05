Lluís Costa, muy cerca del Lenovo Tenerife

El Covirán Granada comienza a moverse en el mercado y lo tendrá que hacer para cubrir piezas importantes. Todos los jugadores cumplen contrato y, entre ellos, se encuentra el base Lluís Costa que, salvo giro de los acontecimientos, no seguirá bajo la disciplina de Pablo Pin. El de Sant Just Desvern, que ha cuajado una gran temporada, está muy cerca de firmar por un equipo que juega competiciones europeas y que acaba de ser eliminado por el FC Barcelona en los play off de la Liga Endesa.

Se trata del Lenovo Tenerife de Txus Vidorreta, que según una información de Mundo Deportivo, será el destino la próxima campaña del segundo jugador nacional más valorado de la competición regular. Costa, que pretende dar un salto en su carrera deportiva tras cuatro temporadas en el Covirán Granada, llegó al cuadro rojinegro en el curso 2020-2021 procedente del filial de Barça estando el conjunto granadino en LEB Oro, que a partir de la próxima campaña se llamara Primera FEB.

Sin hacer ruido pese a tener una buena trayectoria en la segunda categoría del baloncesto español, se convirtió en uno de los líderes del vestuario, además de ídolo de la afición. Junto con Christian Díaz, que llegó de Breogán, formó una dupla de bases que han llevado a los rojinegros en los últimos cuatro años a lograr el ascenso a la ACB y conseguir dos permanencias de manera consecutiva en la mejor liga de Europa. A sus 31 años y tras promediar en algo más de 26 minutos en juego 11,1 puntos con un 44,4% en lanzamientos de dos, 32,7% en triples y 87,4% en tiros libres, ha destacado por su capacidad para asistir (5,2 por choque), además de ayudar capturando 2,3 rebotes de media para 13,2 créditos de valoración.

Su gran temporada no ha pasado desapercibida por varios equipos de la competición y tras cuatro años, Costa dirá adiós a un equipo que le dio la oportunidad de volver a sentirse jugador de baloncesto tras pensar, antes de llegar a Granada, que su carrera deportiva estaba llegando a su fin con apenas 27 años tras no contar con la confianza que sí tuvo en el Covirán Granada.