Patri Fernández no seguirá en el Raca

Siguen los movimientos en el Raca Granada. Tras la incorporación de la ala-pívot de 30 años Ornella Santana procedente del ISE CB Almería, y las renovaciones de Rebeca Rodríguez, Peque Cerqueira, Marina Gea, Andrea Alcántara, Mamen Blanco y Verdine Warner, llega el turno de las bajas. A la ya conocida de Claudia Calvelo, que se ha comprometido por el Estepona, el club rojillo ha comunicado la no continuidad de la alero granadina Patri Fernández, que ha decidido no continuar por lo que no formará parte de la plantilla de Maribel Piñar la próxima campaña.

Formada entre el colegio Santo Domingo y el Ramón y Cajal, Patri Fernández ha cumplido un total de doce temporadas con el club colegial divididas en dos etapas. Llegó siendo cadete y posteriormente regresó para afrontar el reto de jugar en la Liga Femenina 2. Patri ha jugado un total de 1.385 minutos en la segunda división del baloncesto femenino, sumando 418 puntos -272 de dos y 129 desde la línea de 6,75- y 201 rebotes en tres años de competición.

Difícil decisión

La alero granadina reconoce que “ha sido muy difícil para mí tomar la decisión de dejar el equipo. Llegué con 13 años al club y es todo un orgullo haber formado parte de todo su crecimiento hasta llegar a LF2”. Para Fernández, estos tres últimos años “han sido el premio a muchos años de trabajo y esfuerzo para conseguir un sueño”.

Pese a su marcha, señala que “seguiré al club, como he hecho toda mi vida, y deseo que sea un año cargado de éxitos y sigamos dando pasos de gigante con el baloncesto femenino en Granada”. Un deseo que se completaría con “ver el pabellón repleto de aficionados y todo el mundo volcado por el mejor equipo femenino de la ciudad”. Por último, manifestó a los medios del club que “estaré animando desde la grada siempre que pueda y deseo de corazón que nuestros caminos se vuelvan a unir".