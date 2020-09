Los presidentes granadinos de Tercera, conformes con el acuerdo con la FAF

Todas las miradas del fútbol no profesional andaluz apuntan a los días 17 y 18 de octubre, fin de semana indicado por la federación para el arranque de las competiciones. Todo ello sobre el papel, ya que dependerá del avance de la situación creada por el coronavirus.

Después de la asamblea realizada el 22 de agosto, los equipos granadinos de Tercera quedaron más o menos satisfechos con las medidas tomadas. Ante ello, los máximos responsables del CF Motril, CD Huétor Tájar y CD Huétor Vega dan su opinión.

Manuel García, presidente del Motril, lo tiene claro: “Tendremos que acatar las medidas que se anunciaron, las cuales me parecen acertadas según la situación en la que nos encontramos. Hay que preservar la salud de los deportistas y del resto de personas involucradas”.

Algo en lo que coincide Félix Márquez, mandatario del Huétor Vega, que señaló que “se ha avanzado con estas medidas, aunque es un mundo sin certeza. De una forma o de otra, poder comenzar con los entrenamientos es algo que nos ilusiona”.

“Las fechas no son definitivas, además de que no está claro si será a puerta abierta o cerrada, si se hará con los socios, las taquillas, patrocinadores o cómo irá el tema de los PCR”

Por su parte, otro de los presidentes granadinos, Luis Daza, del Huétor Tájar no está muy conforme porque “no quedaron muchas claras”. “Las fechas no son definitivas, además de que no está claro si será a puerta abierta o cerrada, si se hará con los socios, las taquillas, patrocinadores o cómo irá el tema de los PCR”, aclaró.

El máximo responsable del equipo motrileño insiste en que “la federación busca lo mismo de siempre, lo mejor para todos. Si se tiene que retrasar el comienzo pues habrá que esperar”.

Mientras, los presidentes de Huétor Tájar y Huétor Vega no lo ven de la misma forma. El primero de ellos denuncia que “no arrojan luz sobre el asunto y no se cumplen las medidas, ya que muchos equipos no están dados de alta y se encuentran entrenando. Por su parte, el segundo piensa que “el futuro es hoy y se irá viendo en el día a día. Se habla de protocolos y medidas, pero al final todo se mueve por lo económico y eso no está nada claro”.

Pretemporada e irregularidades

Todos se encuentran inmersos en la preparación de la campaña 20/21, aunque para ello hay que saldar las deudas con la federación y dar de alta a jugadores y cuerpo técnico, de lo contrario, no está permitido entrenar.

En esto hay distintos puntos, ya que en Motril están inmersos desde hace varios meses, cuando disputaron el ‘play off’ de ascenso a Segunda B. “Llevamos un agosto bastante intenso, así que tenemos ya casi toda la estructura del club hecha”, declaró Manuel.

En el caso de Huétor Tájar, denuncian ciertas irregularidades por parte de equipos de la misma categoría: “Deberíamos reunirnos por provincias y decirnos realmente qué es lo que hay, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, porque todo el mundo se lo salta a la tolera, es una auténtica vergüenza. Me comentan amigos de otros pueblos y de Granada capital que hay equipos que no dan de alta a sus futbolistas y están entrenando o captando jugadores para el fútbol base. Equipos de Málaga, Jaén y de Granada que juegan en Tercera”.

Algo que también piensa el responsable del Huétor Vega, que según dice “soy cumplidor de todas las leyes y denuncio todo lo que vaya en contra de ellas. Hay equipos que pueden estar al día y dar de alta a toda la plantilla y otros que no, pero no dan de alta y luego fichan a jugadores por precios que no entran dentro de su presupuesto”.

“Los escritos de la Federación Andaluza lo dejan claro, si no estás dado de alta y no saldas tu deuda no puedes entrenar, así que insto a que las autoridades encargadas se hagan cargo de esta irregularidad”, afirmó.

Presupuesto ajustado

Lejos de toda la polémica, otra de las preocupaciones es el presupuesto y la economía de los equipos, que sin público se verán muy resentidas. “Las empresas se han resentido con todo esto, por lo que los patrocinios van a ser muy difíciles. Será imposible recaudar tanto como el año pasado, ya que nosotros vivimos de la calle”, confirmó el presidente motrileño.

Algo muy parecido explica el del Huétor Vega, ya que “no se sabe qué pasará con las televisiones, patrocinio, la cantina, los abonados, no se sabe nada de nada, así que no tenemos nada de ingresos ahora mismo”.

"Solemos realizar verbenas y torneos, entre otras cosas para recaudar fondos, pero es imposible. Estoy totalmente bloqueado en este asunto”

Por otra parte, Luis Daza busca presupuesto en muchas situaciones, de las cuales no puede tirar en estos momentos: “Estuve reunido con los del Ayuntamiento y dejé las cosas claras de lo mal que estamos, al punto de no saber lo que hay. Todos los años hago balance de cómo será el presupuesto, pero ahora mismo es imposible. Solemos realizar verbenas y torneos, entre otras cosas para recaudar fondos, pero es imposible. Estoy totalmente bloqueado en este asunto”.

Ante toda esta problemática, los clubes miran a la Federación Española de Fútbol, de donde sale una gran parte de dinero para los equipos del fútbol modesto. Todos confluyen en que “hay subvenciones importantes”, pero que “al no recaudar dinero la propia federación este año, no se sabe qué porcentaje van a recibir”.

Desde Motril, se apuntó que el año pasado recaudaron “50.000 euros”, mientras que en Huétor Tájar indican que “no sabemos el tanto por ciento que nos corresponde, pero PCR cada 72 horas es algo inviable con nuestra economía”.

Félix Márquez aprovechó y recordó “el gran paso adelante de la federación con el Programa Impulsa 23”. “Es un proyecto ambicioso para beneficiar el fútbol no profesional, pero será complicado que esta campaña siga con el progreso, ya que no hay ingresos”, afirmó.

Los presencia de aficionados, la gran duda para la vuelta

Otra problemática importante es el tema de los aficionados. Además de que la aportación económica va a ser menor y se notará mucho. Luis Daza dejó clara su postura al lavarse un poco las manos desde la federación: “Nadie sabe decirme a ciencia cierta si vamos a tener un 30% de aforo o si va a ser a puerta cerrada. Estamos planteando crear una plataforma por si es a puerta cerrada, pero si hay un poco de aforo, al final no ganaremos lo suficiente ni con los aficionados ni con la plataforma”.

“No sé por qué en Primera y Segunda División comienzan un mes antes que nosotros, cobrando dinero antes”, concluyó.

“Cumpliríamos perfectamente la normativa si se decide jugar con público"

En Motril esperarán a lo que dictaminen las autoridades: “Cumpliríamos perfectamente la normativa si se decide jugar con público, ya que contamos con un estadio de 5000 asientos. Con una entrada media de 500 o 600 espectadores por partido, se llevarían a cabo sin problema todas las medidas”.

En Huétor Vega se encuentran haciendo una precampaña de abonados, para sondear como sería la situación. “Si finalmente no se puede ir al estadio, con algo de tecnología típica, con una cámara o incluso un móvil, se grabarían los partidos para que los aficionados puedan verlos desde cualquier parte en su ordenador, smartphone o tablet”, contó Márquez.